El emotivo reencuentro de Ariadna con sus compañeros de ‘OT 2020’: ‘Fuera no se acaba el mundo’

La noche del domingo 1 de marzo, Televisión Española emitió la Gala 7 de ‘OT 2020‘, en la que Edurne volvió al talent show 15 años después de participar en él, como invitada, al igual que Ariadna. La que fuera la primera concursante expulsada de la presente edición acudió a la gala para interpretar su primer single, «Al santo equivocado», momento tras el que pudo reencontrarse con sus compañeros de la edición sobre el escenario.

Ariadna y los concursantes de ‘OT 2020’, durante su breve reencuentro en la Gala 7

Tras la expulsión de Ariadna el pasado 26 de enero, la exconcursante de ‘OT 2020’ ha regresado cinco galas después con un trabajo bajo el brazo, que sus compañeros ya tuvieron ocasión de escuchar dentro de la Academia apenas dos días antes de que la catalana se subiera al escenario del talent show una vez más. Un hecho inédito en la historia del programa, que convierte el single de Ariadna en la tercera canción propia de un concursante de la edición que suena en el plató, después de «Díselo a la vida», de Rafa; y «Qué sabrá Neruda», de Javy. Una actuación sorpresa para los concursantes del talent show, cuyo entusiasmo era más que patente durante la actuación de su antigua compañera de concurso.

Tal fue la alegría de los concursantes del programa al ver a Ariadna, que apenas la exconcursante terminó de cantar, ninguno de ellos pudo reprimir sus ganas de correr hacia ella para abrazarla en medio de la pasarela. «¡Eres la hostia, tía!», elogió Maialen en medio del «abrazo colectivo», antes de que Roberto Leal interviniera para poner un poco de orden en la situación. «He entrado temblando», confesó una nerviosa Ariadna, rodeada por sus compañeros, momento en el que Hugo no pudo contener sus ganas de soltar un «¡temazo, hermana, es un temazo!». «Os echaba un montón de menos», admitió la invitada, sonriente, antes de que Roberto Leal se encargara de destacar el hecho de que el single de Ariadna había logrado superar las 400.000 reproducciones en stream en sus dos primeros días tras la publicación.

«Estáis haciendo un concursazo todos»

«Está funcionando muy bien tu canción, enhorabuena. De verdad, te lo mereces», felicitó el presentador, ante una entusiasmada Ariadna, tras lo cual confesó que «la idea era que se quedaran en su sitio y tú les dijeras algo». «Eso me han dicho, pero yo ya sabía que no iba a pasar, yo lo he avisado», bromeó la exconcursante, consciente de que la emoción de sus compañeros no iba a poder evitar que acudieran a su encuentro. «Voy a ser muy breve, que si no me echan la bronca: sois maravillosos, sois unos artistazos. Estáis haciendo un concursazo todos», elogió Ariadna, antes de confesar que «os veo todos los días». «Fuera no se acaba el mundo, fuera hay que trabajar un montonazo y darle a saco, componer un montón, hacer vuestra música y sentiros cómodos con lo que hacéis», recomendó la exconcursante, quien concluyó añadiendo que «al final, pasan cosas como esta: sacas tu single y eres la persona más feliz del mundo».