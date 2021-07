El empujón a David Flores para que abrazara a Olga Moreno: ¿Innecesario o espontáneo?

En cuanto Carlos Sobera pronunció el nombre de Olga Moreno, proclamándola ganadora de ‘Supervivientes 2021‘, la audiencia del reality de televisión se quedó estupefacta al ver cómo David Flores, hijo de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, salía en su busca para abrazarla y felicitarla por coronarse como la mejor superviviente de su edición.

David Flores y Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’

Este gesto generó muchas opiniones en redes sociales, pero un vídeo que mostraba lo que ocurrió segundos antes de ese abrazo entre la sevillana y su hijastro ha sido el verdadero detonante de un debate que ha polarizado a los telespectadores del concurso de supervivencia. En esas imágenes, es posible ver cómo un hombre vestido con una camiseta blanca empuja de forma enérgica a David Flores para que salte a plató, cosa que no ha gustado nada a parte de la audiencia. No obstante, otros creen que ese abrazo y ese beso en la boca fueron «puro amor», tal y como señala Kiko Matamoros.

Pues que venga la 2 temporada OTOÑO, al que no le guste que se joda, lo de ayer fue más que planeado, por poco hacen caer a David hijo de Rocio Carrasco pic.twitter.com/zjZlcCTgUg — pattyko (@pattyko1905) July 24, 2021

En ‘Viva la vida‘ comentaron la polémica tras visualizar el encuentro entre David Flores y Olga Moreno, y Terelu Campos se mostró de lo más crítica al respecto. «No me apetece verlas, me causa mucho dolor. Hay cosas que no me parecen bonitas ni son convenientes», empezaba diciendo la colaboradora de televisión. «Hay personas que no deben de estar formando parte de un círculo público porque es innecesario y porque esas personas tienen determinadas peculiaridades«, añadía la amiga de Rocío Carrasco.

¿Por qué con Olga sí?

Isabel Rábago, siguiendo el hilo del empujón a David Flores, señaló que ni en ‘Supervivientes 2020’ ni en ‘Gran Hermano VIP 7‘ el joven recibió de esa manera a su hermana o a su padre, eligiendo la intimidad para reencontrarse con sus familiares. Por otra parte, Kiko Jiménez también ha indicado en sus redes sociales que se notaba que el hijo de Rocío Carrasco «llevaba un discurso aprendido de casa».