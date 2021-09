El encontronazo de Chelo García Cortés y Belén Esteban por culpa de Laura Fa

La vuelta de vacaciones de Chelo García-Cortés a ‘Sálvame’ no está siendo como ella esperaba. En su ausencia, Laura Fa era entrevistada por Gabriel Rufían en ‘La Fábrica de Rufián’. La catalana calificaba a la veterana periodista de «antigua» y le recomendaba jubilarse. Además, aseguraba que la periodista en su día fue un «icono de masas», pero que ahora estaba «totalmente superada». Estas declaraciones no han sentado nada bien a Chelo, quien no ha dudado en responder con mucha dureza a su compañera de programa llamándola «trepa».

Chelo García Cortés y Belén Esteban discuten en ‘Sálvame’

«Laura Fa, eres una trepa. Hablas mal de Lydia Lozano, de María Patiño, de Belén Esteban… Estás empeñada en decir cómo tengo que vivir», decía la veterana periodista mirando a cámara. Tras estas palabras, Belén Esteban, ha estallado contra su amiga: «Yo he visto que aquí se te ha llamado de todo y no has tenido narices de decir a ninguno lo que le estás diciendo a Laura Fa. Te pasa a ti y a Lydia Lozano«, sentenciaba la de Paracuellos. «Eres cobarde», añadía tras ser preguntada por Carlota Corredera.

La periodista ha explicado la falta de reacción ante los comentarios de según qué compañeros, asegurando que «cobarde es sentarse en un plató a hablar de tus compañeros, aconsejar cómo tienes que vivir. Yo de cobarde no tengo nada«. También ha querido dejar claro que es «muy feliz» haciendo lo que hace y que «aunque me tocara la lotería, seguiría trabajando», algo que algunos compañeros allí presentes, como Gema López, no han dudado en cuestionar.

En brote

Cortés ha querido dejar clara la relación que tiene con Laura Fa, asegurando que a pesar de compartir muchas cenas en el hotel dónde se quedan cuando trabajan en ‘Sálvame’ no son grandes amigas, por lo que las declaraciones de la catalana no le han afectado en exceso. A pesar de ello, entraba en brote diciendo: «De repente soy antigua y me tengo que jubilar. ¡Jubílate tú, querida y quédate en Cataluña. Valgo más por lo que callo que por lo que hablo«.