El enfado de Ana Obregón con ‘Lazos de sangre’ por descubrir que Lina Morgan era bisexual

Ana Obregón acudió durante la noche del 8 de diciembre a ‘Lazos de sangre‘ para tratar la trayectoria de la mítica actriz Lina Morgan. La presentadora mantuvo una estrecha relación con la intérprete, con la que compartió pantalla en varias ocasiones. El programa de La 1 abordó un tema delicado que no gustó a Obregón, quien mostró su enfado cuando se hablaba de su posible orientación sexual.

El espacio presentado por Boris Izaguirre trató un asunto que durante muchos años fue todo un misterio: la sexualidad de Lina. La madrileña mantuvo una gran discreción y llevó casi en secreto sus relaciones sentimentales; de hecho, Mónica Pont apuntó que se debió a que era «bisexual». Dichas palabras hicieron saltar a la actriz, quien intentó que no se hablara de ese tema, señalando que la que fuera su amiga no quiso mencionarlo en ningún momento.

Además, la que fuera protagonista de ‘Ana y los siete‘ recordó una gran frase que solía decirle Morgan: «Yo, por eso, mantengo mi intimidad», comenzó exponiendo, para mencionar después unas palabras de Camilo José Cela que la mítica actriz hacía suyas: «Ana, nunca te olvides que el secreto de la felicidad es que sea un secreto«, sentenció. Aún así, los colaboradores siguieron profundizando en dicho asunto, lo que inquietó aún más a la madrileña.

La intimidad sigue siendo un secreto

Aunque Obregón confirmó que mantenía conversaciones con ella en las que hablaban de todo, no quiso desvelar el contenido de las mismas: «Lo que yo he hablado con Lina y lo que me ha contado se fue con ella y se irá conmigo«. Por último, recalcó que había estado muy enamorada y que había sido muy feliz, incidiendo en que lo realmente importante es ese sentimiento y no si se trata de un hombre o una mujer.