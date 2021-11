El enfado de María Teresa Campos por las palabras de Kiko Hernández a Alejandra Rubio

El gran enfrentamiento entre Kiko Hernández y Alejandra Rubio provocó que María Teresa Campos tuviera que posicionarse públicamente. La veterana periodista mostró su enfadado con el colaborador por las duras palabras que le dedicó a su nieta en ‘Sálvame‘. Al parecer, lo que le molestó fue que el madrileño se refiriera a la hija de Terelu Campos como «niñata» y desvelara el peligroso incidente que sucedió en casa de la comunicadora.

María Teresa Campos, Kiko Hernández y Alejandra Rubio

El propio Kiko Hernández fue el encargado de desvelar cómo se enteró Campos: «Teresa está viviendo ahora en casa de Terelu […] y le pusieron justo desde mi intervención«, aseguró el colaborador. El exconcursante de ‘Gran Hermano 3‘ mostró su malestar porque, según confirmó, no le enseñaron a la comunicadora la parte de la emisión en la que Rubio deseaba que Hernández no visitara más a su abuela. Sin embargo, aunque no sabe toda la versión, la presentadora estaría de parte de su nieta: «Está enfadada«.

Pero, al parecer, el disgusto de María Teresa Campos no sería tan preocupante para Kiko Hernández, ya que, como él mismo detalló, parece que ya no estaría tan molesta con él: «Esta mañana estaba enfadada nivel ocho sobre diez y esta tarde estaba en nivel cinco«, afirmó. De esta manera, la relación entre ambos no se habría roto del todo porque el colaborador dijo que tenía que llamar a la presentadora para «quedar con ella para comer».

La relación «muerta» de Carmen Borrego y Terelu Campos

La amistad entre Kiko Hernández y María Teresa Campos no es la única relación que se tambalea, pues la de las hijas de la periodista también estaría pasando su peor momento. Los desencuentros entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio podrían haber sido el desencadenante de esta situación, ya que, según María Patiño, la benjamina del clan protagonizaría varios «desaires que afectan a la familia«.

Poco se conoce del verdadero conflicto entre las hermanas, aunque podrían salir más episodios que lo explicarían. «Si se supiera todo… Esta relación está muerta«, afirmó Kiko Hernández, quien aseguró que la propia Borrego se había desahogado con él. Toda esta información que maneja el colaborador le valió para, incluso, hacer bromas con la gravedad del enfrentamiento entre las hermanas: «Esto no lo revive nadie, ni el doctor Sánchez Martos con el aparato».