El enfado de Sandra Barneda con Lucía y la madre de Marina en ‘La última tentación’

Cuatro emitió la séptima gala del debate de ‘La última tentación‘ con Sandra Barneda al frente, en la que la presentadora recibió por primera vez en plató a Lucía Sánchez, después de que los espectadores pudieran ver su hoguera de confrontación con Isaac Torres. Un encuentro que ambos concluyeron por separado, dando por concluida su relación, la cual provocó que la gaditana se enfrentara con la madre de Marina García, Yolanda, en directo, a pesar de que Sánchez.

Yolanda, la madre de Marina, enfrentada con Lucía Sánchez en el debate de ‘La última tentación’

En medio del debate sobre lo que había ocurrido entre Sánchez y Torres, Marta Peñate dejó caer sobre el catalán que «engañó a Marina contigo, que supuestamente era tu amiga. Después de eso…», a quien se sumó Nagore Robles para matizar que «ella también engañó a su amiga, porque también lo ha confirmado». «El lío gordo fue estando ella despierta. Después, fue una tontería de un pico», aclaró la gaditana, palabras que provocaron la intervención inesperada de Yolanda, desde la grada, para añadir «una paja, que según dice le hiciste tú». «A mí me hablas tú con respeto, que yo no soy mi hermano. Tú no vas a gritarme», saltó Sánchez, haciendo referencia a anteriores enfrentamientos en plató entre su hermano y Yolanda, quien le reprochó que lo habían hecho «a los tres días de salir de ‘La isla de las tentaciones‘».

«Si lo puedes demostrar, lo demuestras, y si no, te das un puntito en la boca», replicó Sánchez. Yolanda afirmó entonces que ella misma había asegurado tal cosa, algo que la gaditana desmintió de inmediato, tras lo cual insistió en que «a mí no me grites más». «La única relación sexual que he tenido con Isaac, ha sido dos, tres o los días que sean, después de que estuviera con Marina. No he hecho nada más con él», aseguró la participante, a quien Terelu Campos echó en cara que «tú reivindicas que te hacen cosas, pero tú haces cosas que, si te las hicieran, te joderían también». «Yo pedí perdón el año pasado en el debate final, por Whatsapp, en ‘La última tentación’… ¿qué tengo que hacer? ¿Me meto en el fuego y me quemáis? ¿Cómo tengo ya que pedir perdón?», manifestó Sánchez, indignada. «Eres una falsa, tu perdón no es verdadero», estallaba entonces Yolanda, a lo que la aludida respondió «lo que tú digas, que no me conoces de nada». «Por detrás vas hablando lo que no es, y tu perdón no es verdadero», la acusó la madre de García.

«Si no respetáis, fuera»

Sandra Barneda deja las cosas claras a Yolanda en ‘La última tentación’

«¿De qué estás hablando? Si eres tú la primera que ha venido atacándome, cuando yo con tu hija allí quedé bien. ¿De qué vas?», le recriminó Sánchez, en una disputa entre ambas a gritos. «Lo que vas hablando detrás de las cámaras, lo que vas diciendo por ahí de mi hija. Eres una falsa», insistió Yolanda, a quien la gaditana le instó a demostrarlo, tras lo cual la madre de la exnovia de Torres soltó que «ibas mandando fotos a Isaac desnudita, guapa», haciendo saltar a Sánchez, quien se puso en pie. «Estoy harta de escuchar tonterías», estalló la gaditana. «A ver si tienes lo que tienes que tener para decirme a mí lo que le dijiste a mi hija en el círculo de fuego», lanzó Yolanda, mientras Barneda trataba de poner paz entre los gritos cruzados de ambas.

«Que me diga a mí tu hija lo que dice de mí», replicó Sánchez. «¡Mosquita muerta, eso es lo que eres!», soltó la madre de García, ante lo que la aludida instó a «que no me faltes más al respeto, que como te lo falte yo, te cagas». «Se lo has faltado a mi hija, que ella me duele más», replicó Yolanda, mientras la presentadora insistía en tratar de poner paz, en vano, por lo que tuvo que acercarse a la madre de García. «Faltas de respeto, ni una. El tono con el que estáis hablando, es una falta de respeto en mi programa. Si no, fuera», dejó claro Barneda, a lo que añadió que «es la noche de Halloween, pero esto no va a ser un aquelarre, a pesar de que tenemos una hoguera. Vamos a calmarnos». Asimismo, al comprobar que Sánchez mantenía la mirada a Yolanda, también echó la bronca a la gaditana: «estoy intentando calmar y si tu mantienes el contacto visual, la estás provocando. Para la una y para la otra: relax».