El equipo de Malú que irá a los Asaltos de ‘La Voz’: el lírico, arte flamenco y pop internacional

Malú ha sido la última en dar paso a los siete talents que la acompañarán en la fase de Asaltos. De sus catorce voces, solo se ha podido quedar con siete y ha podido apoyarse en Beret, su asesor en ‘La Voz’.

Makiko, Besay y Grupo TNT: solo uno ha sido seleccionado

Malú comenzó sus decisiones con una elección muy complicada para ella. Tras la primera actuación con el tema ‘A mi manera’ de Il Divo de tres de sus talents, solo se ha quedado con uno, Besay Pérez: “Tienes una presencia increíble”.





David, Jesús, Ezequiel y Tomasa: cuatro voces directas a los Asaltos

«No ha habido ni un fallo»

La segunda actuación del equipo de Malú logró conquistar a todos haciendo una impecable versión llena de sentimiento del tema ‘Adoro’ de Armando Manzanero. La coach decidió que los cuatro talents pasarían a la siguiente fase.





Luis, Franc y Noemí: ninguno ha sido el elegido

La tercera decisión de Malú era muy complicada porque cada vez quedaban menos huecos en su equipo. La bonita actuación de Luis, Franc y Noemí con el tema ‘Show must go on’ de Queen conmovió a la coach pero no seleccionó a ningún talent para continuar en ‘La Voz’: “La actuación ha sido pasional a más no poder pero ha habido descontrol”.





Carmen, Paula, Laura y Viku: las difíciles últimas dos decisiones

«Vamos a seguir batallando»

La última decisión de Malú puso fin a La Gran Batalla de ‘La Voz’ ocupando los dos últimos puestos para pasar a la fase de Asaltos. Las cuatro chicas habían enamorado con la versión de ‘Stand by me’ de Ben E. King pero solo pudo pasar la mitad: Laura Gómez y Viku fueron las seleccionadas: “Vamos a seguir batallando”.





Tras las cuatro decisiones, los talents del equipo de Malú y Beret que pasarán a la fase de Asaltos serán: Besay Pérez, David Bastidas, Jesús Peguero, Ezequiel Montoya, Tomasa Peña, Laura Gómez y Viku.

¡Enhorabuena a los siete!