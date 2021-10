El error de Netflix, traduciendo la expresión andaluza «mi arma» por «my weapon»

La globalización presenta un gran número de ventajas, pero también deja por el camino un sinfín de anécdotas que tiene que ver con el idioma. Netflix ha vuelto a dar que hablar por los subtítulos de ‘Luis Miguel: La Serie‘; de hecho, parece que la plataforma de streaming no está para nada acostumbrada al dialecto andaluz. La expresión «mi arma» poco tiene que ver con la manera en la que se tradujo al inglés.

‘Luis Miguel: La serie’

El sexto capítulo de la segunda temporada de la ficción ponía cara a cara a dos actores de la ficción, cuando el diálogo se abrió paso: «Lo siento, mi arma«, pudo escucharse en la versión original en español. No obstante, los primeros subtítulos que acompañaban la imagen contenían una traducción literal de la última palabra transcrita.

«I’m sorry, this is my weapon«, podía leerse en pantalla. El error no ha pasado de inadvertido para los hispanohablantes, que han vuelto a remarcar muchos de los matices que se pierden en estos casos. Cabe destacar que pocos días después de que se diese a conocer este fallo, Netflix subsanó la incidencia, traduciéndolo correctamente.

Por qué ocurren estas cosas

Generalmente, estas compañías hacen uso de la traducción automática poseditada, que comienza con la utilización de un traductor común. Tiempo después, un profesional se encarga de reajustarlo «en la medida de lo posible». Así lo denunció la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) por el «deficiente» trabajo que se había hecho con ‘El juego del calamar‘. Como suele ser habitual en estos casos, la polémica está servida.