El estreno de ‘Family Feud’ conquista a los espectadores: «Es un gran sí»

El 30 de julio se estrenó ‘Family Feud: La batalla de los famosos‘, el nuevo concurso de entretenimiento familiar que ha lanzado Antena 3 para este verano. Presentado por Nuria Roca, el formato producido Fremantle se llevó la aprobación de la audiencia tras su estreno, que parece que ha convencido a los televidentes por los comentarios de las redes sociales.

El concurso familiar enfrentó al equipo de ‘Tu cara me suena‘ (Manel Fuentes, Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita Flores y Carlos Latre) contra el de ‘Mask Singer: adivina quién canta‘ (Arturo Valls, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Paz Vega y José Mota). Sin duda, unos invitados de honor que regalaron mucho humor y diversión que gustó a los espectadores. «Ha estado súper bien. Entretenido, familiar, divertido. Y Nuria Roca está espectacular» o «esta es la televisión que hace falta» fueron algunos de los comentarios durante la emisión del programa.

El comentario más repetido hacía alusión a la dinámica del programa. «Fresco», «divertido» y «ameno» eran los adjetivos más repetidos por los espectadores. «Enhorabuena Antena 3 por hacer una televisión diferente, aunque es dura la competencia, pero seguid así, puro entretenimiento» o «tras ver ‘Family Feud’ puedo decir que me ha gustado, me ha hecho relajare y reírme en unos días difíciles. Es fresco, familiar, divertido y participativo. Es un gran sí«.

El formato no está mal. Le daría un poco más de variedad a las preguntas y le quitaría un punto o dos de aspavientos. Muy bien @nuriarocagranel #FamilyFeudEstreno

Pues tras ver #FamilyFeudEstreno puedo decir que me ha gustado, me ha hecho relajarme y reírme en unos días difíciles. Es fresco, familiar, divertido y participativo. Es un gran SÍ

Me mola mogollón ???? Nuria Roca en #FamilyFeudEstreno .

#familyfeudestreno

He terminado de ver el programa ahora, y me ha encantado!!

Rápido, divertido, fresco y entretenido

Se me ha hecho corto!@nuriarocagranel espectacular y ver juntos a @Chenoa @AngelLlacer @sarandonga55 @Fuentes_Manel y @Carlos_Latre una auténtica gozada!

????????????

— Ari???????????????????????? (@buhosanzera) July 31, 2021