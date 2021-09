El estreno de ‘Veo cómo cantas’ divide al público: La mecánica del concurso no convence

La noche del miércoles 8 de septiembre, ‘Veo cómo cantas‘ ha aterrizado en la parrilla televisiva de Antena 3. El concurso de Atresmedia, capitaneado por Manel Fuentes y con Ana Milán, Ruth Lorenzo, Josie y El Monaguillo, como asesores fijos, ha dejado un sabor agridulce entre los espectadores del formato producido por Warner Bros ITVP España para el grupo de comunicación.

Ruth Lorenzo, Josie, Ana Milán y El Monaguillo en ‘Veo cómo cantas’

Aunque la sombra de ‘Mask Singer: adivina quién canta‘ o ‘Tu cara me suena‘ puede ser recurrente y ha servido para hacer comparaciones con este nuevo concurso, la mecánica del programa no ha terminado de convencer a la audiencia. «No voy a mentir, no he entendido nada de cómo va a funcionar el programa. La verdad«, comentó un usuario.

Por otro lado, algunos perfiles han mostrado dudas sobre el premio que consiguen los concursantes, que deben enfrentarse al jurado, por primera vez, solo con su apariencia, y ellos deciden si canta bien o mal. Si el concursante falla, no consigue los 3.000 euros, mientras que si acierta, gana dicha cantidad y pasa a la siguiente fase. Sin embargo, ‘Veo cómo cantas’ es puro entretenimiento, algo que a muchos espectadores les ha gustado desde el primer momento. «Me encanta el programa, enhorabuena. Por fin un programa cultural y entretenido«, ha escrito una seguidora.

#VeoCómoCantasEstreno no me ha gustado el programa. No me ha gustado la actitud de algunos asesores. Me ha decepcionado bastante. No voy a volver a verlo más. — NataliaRT (@NataliaRuano1) September 9, 2021

Vamos a dar una oportunidad a #VeoCómoCantasEstreno pero aún no he entendido la mecánica ???????????? pic.twitter.com/fEtrLH6G8f — 20canutos ????????????????????????? (@20canutos) September 8, 2021

Viendo el programa y soltando cosas al azar sin saber absolutamente nada #VeoCómoCantas #VeoCómoCantasEstreno pic.twitter.com/HqXIr5V8d0 — ardilla cosmica (@ardillacosmika) September 8, 2021

Me voy a la cama con la sensación de haber visto un programa guay pero q no he entendido la mecánica. Al final tienes q eliminar en las rondas a todos menos al último, así q da un poco igual el orden, creo… A ver si en una semana lo termino de entender ???? #VeoCómoCantasEstreno — Enlatada [en la ????] (@enlateleada) September 8, 2021

No se hace pesado, no dura hasta las tantas y es entretenido. Tampoco tiene mucho mas pero para pasar un rato esta bien el programa. #VeoCómoCantasEstreno — jaumecay (@jaumecay) September 8, 2021

@VeoComoCantas Enhorabuena por el programa la verdad que me lo he pasado genial y me he reído mucho!! Hasta la semana que viene #VeoCómoCantasEstreno pic.twitter.com/3G73VvTmtk — Ylenia (@ylenianievas_) September 8, 2021

Muy entretenido el nuevo programa de @antena3com #VeoComoCantasESTRENO

Una gratisima sorpresa la participación de @LeoRizziMusic

Felicidades ???????? pic.twitter.com/Kg9n0LnsoK — Avia Fina (@Josefinamartn3) September 8, 2021

#VeoComoCantasESTRENO Me ha parecido un programa dinámico, entretenido y muy gracioso. Una maravilla para disfrutar de las noches de los miércoles.

PD. Ruth Lorenzo y Ana Milán deberían aparecer más en la TV, menuda reinas ???? @VeoComoCantas — ???????????????????????????? Jordi ???????? (@jorditenerife95) September 8, 2021

Rosario Flores, primera invitada

La cantante ha sido la asesora invitada en la primera semana del programa. Además, Rosario Flores ha sido la encargada de poner el broche de oro durante la noche tras cantar «No dudaría», con el pescador, el último concursante misterioso de la noche. ¿Cantante o farsante? Sin duda, una primera entrega que aprueba, pero que tendrá que coger base en las próximas semanas. ¿Convencerá a la audiencia la nueva apuesta de Antena 3?