El exministro Camuñas reitera en ‘Todo es mentira’ que «no hubo golpe de estado» en 1936

La aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática por parte del Gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos ha llegado acompañada de algunas voces críticas que, cuanto menos, han sorprendido a muchas personas de la sociedad española. En un acto junto a Pablo Casado, Ignacio Camuñas, exministro de la Unión de Centro Democrático (UCD) y exalto cargo en la formación Vox, se atrevió a asegurar que «en 1936 no hubo un golpe de estado«. Ante estas declaraciones, ‘Todo es mentira‘ se apresuró a contactar con él para ofrecerle la posibilidad de pedir excusas.

Miguel Lago e Ignacio Camuñas en ‘Todo es mentira’

Antes de solicitarle a Casado que derogase el texto legal mencionado cuando llegue a la Moncloa, Camuñas apuntó como responsable directo de la Guerra Civil al «Gobierno de la República». Entre las opiniones que compartió se encuentra su particular punto de vista: «Fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de una guerra«, sentenció después.

Haciendo alarde del habitual sarcasmo e ironía con el que enfrentan este tipo de asuntos en ‘Todo es mentira’, Miguel Lago pidió tranquilidad: «Me recuerda a cuando voy a visitar a mi abuelo, nos sentamos, le pongo un vino y dejo que surja la magia«. A continuación, Marta Flich anunció que se habían puesto en contacto con el por si se había arrepentido.

Historia con Ignacio Camuñas

El exministro no solo no pidió disculpas, sino que se reafirmó en sus declaraciones: «Fue un alzamiento de la mitad del país con la mitad del ejército, contra la otra mitad del país y la otra mitad del ejército», aseveró. Asimismo, no colgó el teléfono hasta aludir a figuras con opiniones dispares: «Si hay otras personas que no piensan lo mismo, me parece muy bien, pero yo no les agredo«, finalizó.