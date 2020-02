El flirteo de Nagore Robles y Sandra Barneda durante su reencuentro en ‘El debate de las tentaciones’

*En elaboración

El viernes 14 de febrero, Cuatro emitió una nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones‘, en la que Sandra Barneda contó con la presencia de algunos participantes de ‘La isla de las tentaciones‘, como Gonzalo Montoya, Fani Carbajo, Rubén Sánchez, Fiama Rodríguez o Álex Bueno. Durante dicha emisión, de hecho, la presentadora contó con la visita de Nagore Robles, dado que la presentadora de ‘mujeres’ acudió para proponer a Rubén que se convirtiera en el nuevo tronista, algo que la antigua tentación acabó aceptando.

Nagore Robles y Sandra Barneda durante su reencuentro ante las cámaras en ‘El debate de las tentaciones’

«Ese minuto, qué corto se me ha hecho», comentó Barneda, tras pasar una breve pausa de publicidad junto a Robles, a quien recibió unos segundos antes. «¿Ah, sí? A mí, larguísimo», comentó Nagore, manteniendo cierta cercanía con quien fuera su pareja. Un momento tras el cual la presentadora confesó que su visita se debía a que era el día de San Valentín y que acudía en representación de su programa, ‘Mujeres y hombres y viceversa’. De hecho, Robles llevaba un sobre con el logo del dating show para entregárselo a Rubén y hacer oficial el hecho de que la antigua «tentación» de Fani se convertiría en el próximo tronista.

«En vez de traer un ramo de rosas, traigo un sobre», comentó Robles, quien anunció el hecho de que tenían una semana «muy especial» para el dating show de Cuatro, en la que contarían con «un montón de invitados» de ‘La isla de las tentaciones’. «Como no has traído el ramo de flores que yo esperaba, pero has traído un sobre, no sé si será para mí», comentó Barneda, con cierta picardía, después de dar la enhorabuena a Nagore por el cambio de horario y la semana especial de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. «¿Tú quieres un sobre?», cuestionó la presentadora, sorprendida ante el comentario de su compañera, quien se limitó a sonreír. «¿Para quién es el sobre? Bueno, me pongo yo también, porque a lo mejor es para mí», comento Sandra, ante una sonriente Nagore.