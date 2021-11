El golpe bajo de Cristina Porta sobre Sandra Pica en ‘Secret Story’: «Vende su vida»

Ante la discusión que se desarrolló una noche antes de la octava gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, el programa dio la oportunidad a Sandra Pica y Cristina Porta de tener un cara a cara en la sala de la verdad, con el fin de aclarar sus asuntos pendientes. Una cita que se dio el jueves 4 de noviembre y en la que ninguna de las dos concursantes parecía dispuesta a alcanzar un entendimiento, por lo que ambas protagonizaron una tensa discusión en directo.

Cristina Porta y Sandra Pica repasan su disputa en ‘Secret Story’

Al comienzo del encuentro, Pica quiso dejar muy claro que «Adara no ha sido el origen del distanciamiento», puesto que «con Cristina nunca he tenido relación buena ni mala, hay cosas de ella que no me gustan». «Es muy incómodo pasar por un sitio y se calle la gente con la que convives, estar en la cocina y oír tonterías», manifestó la barcelonesa, hastiada de la situación. Ambas pudieron revivir entonces el enfrentamiento que se desarrolló a raíz de una nota en la que Pica criticaba la falta de humildad de su compañera. «He sido la única que ha recibido algo negativo y eso dice más de ella que de mí», murmuraba la ilerdense, a raíz de las palabras escritas por Pica, quien saltó ante dicho comentario. «Eres una prepotente y una arrogante porque los aires de grandeza no me parecen ni medio normal», soltó la barcelonesa, en medio de la fuerte discusión. La situación terminó con ambas llorando en distintos lugares de la casa, mientras algunos concursantes criticaban que la barcelonesa hubiera desatado ese «mal rollo» en la que era la última noche de uno de los nominados.

«Llevo un cúmulo de semanas. Es la primera vez que en esta casa salto cuando escucho algo sobre mi persona. Al final todo se va acumulando», confesó Pica, al valorar lo que había sucedido, para después criticar que «ayer lo que se me dijo era básicamente que no tenía derecho a expresar lo que yo siento cuando es la primera vez en ocho semanas que estallo contra alguien». Las primeras palabras de Porta, sin embargo, fueron muy diferentes: «doy gracias al equipo de redactores del programa por el vídeo. Después de verlo no me tengo que defender, se ve cómo actúo». «Cuando pide la sala de la verdad me siento utilizada porque está aquí por enfrentarse a mí, ¿por qué no lo hablamos en la casa?», cuestionó la ilerdense, tras lo cual recalcó que «no estoy acostumbrada a los platós, a los directos, a tener que vender mi vida en el momento en el que hay espectadores viéndolo. Soy una persona real, que sufre. No me gusta que se me vea débil, pero no puedo más, he llegado a un límite».

«Hay maneras de hacer televisión»

Sandra Pica y Cristina Porta en la Sala de la Verdad de ‘Secret Story’

«Déjame en paz. Me has traído tú aquí, yo no. A mí no me da igual un conflicto contigo«, lanzaba Porta, crítica con Pica por el hecho de que, supuestamente, hubiera hblado de su relación con Luca Onestini, mientras que defendía que ella no había hecho lo mismo con respecto a la relación entre su compañera y Julen de la Guerra «porque no me importas». «Estamos en la recta final y la gente quiere buscar su protagonismo y estoy harta de que su protagonismo tenga que pasar por mí«, opinó Porta. La periodista no se quedó ahí, sino que aseguró que Pica «domina mucho la televisión» y criticó de ella que se pasara «la mayor parte del tiempo durmiendo» en el reality, para que luego «se active en las galas».

Fue entonces cuando la barcelonesa defendió el tiempo que llevaba en televisión, ante lo que recibió una rotunda réplica de la periodista: «hay maneras de hacer televisión y hacer televisión. Yo llevo siete años en televisión». «Está en televisión por vender su vida personal, es muy lícito. Yo soy periodista», añadió Porta, con una indirecta que no gustó en absoluto a Pica. «No ataques por lo bajo. Yo no llevo un año vendiendo mi vida porque lo que pasa en mi vida de puertas para adentro, no lo vendo», se defendió la barcelonesa, antes de que el programa diera por zanjado el encuentro, sin que llegaran a un entendimiento, evidenciando aún más la distancia que existe entre las dos y por la que ya protagonizaron varios encontronazos.