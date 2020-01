El gran cabreo de Danna Paola con un concursante de ‘La Academia’: ‘Es una falta de respeto insultarme así’

Ser miembro del jurado de un talent show no es nada fácil y precisamente la que lo está comprobando es Danna Paola, la exitosa actriz que protagoniza ‘Élite’ y que a día de hoy valora las actuaciones de ‘La Academia’, espacio que TV Azteca emite con gran éxito. En la gala emitida el domingo 4 de enero, la mexicana tuvo que hacer frente a un vídeo en el que podíamos ver a los concursantes Gibrán y Francely cargar duramente contra ella por la valoración que esta había hecho del repescado una semana antes. La artista no dudó en responder de forma tajante y totalmente inesperada contra ambos, una respuesta que ya se ha hecho viral y que ha sido aplaudida por la mayoría.

Tras la interpretación de Gibrán, Paola empezaba diciendo: «Es lo mejor que te he visto hacer. Me ha encantado, eres un artista redondo, eres alguien que has disco disciplinado, le has hecho caso a tus maestros». Evidentemente, esta no se trataba de su valoración real, era todo un guiño a lo que este pretende escuchar: «¿Así no soy culera contigo? ¿Crees que no escucho lo que han dicho de mi tú y Francely en la academia?». Fue entonces cuando la protagonista de ‘Élite’ mostró su indignación y molestia con el insulto que ambos le habían regalado: «Es una falta de respeto insultar así a una mujer. Si te refieres así a mí porque no te gustan mis crítica, no quiero imaginar cómo te expresas de otra mujer. Yo estoy en esta silla, no para verme bonita, estoy porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie (…) te he dicho lo que querías escuchar, pero no es mi crítica real».

Gibrán y Danna Paola en ‘La Academia’

Danna Paola: «No voten por él»

Esta hacía referencia a unas imágenes de la pareja diciendo que ella era «culera», una palabra que Paola considera indignante. La jurado le recordó al chico que «no vengo a ser tu amiga. Si te caigo bien o te caigo mal… realmente no me importa (…) si lo que te importa es lo que piensen los fans de ti, entonces no te importa ninguna de nuestras críticas (…) que triste por ti». La mexicana además reflexionó con el hecho de que su repesca no ha servido absolutamente nada ya que cree que «no has hecho nada desde que volviste (…) y mucha gente con tu talento podría haber ocupado tu sitio». «Lo que te digo es para ayudarte y hacerte crecer, pero si te hace creer que soy culera contigo… I’m so sorry, no he venido a decirte lo que quieres escuchar», siguió la chica, para terminar pidiendo a la audiencia que «no voten por él».

El conductor del espacio y el resto de miembros del jurado de ‘La Academia’ se posicionaron al lado de la actriz tras mostrar las imágenes en la que, efectivamente, se ve al concursante definirla como «culera» y a su novia decir que ella también lo cree. Es por ello que tanto ella como el resto de sus compañeros se negaron a valorar las actuaciones de ambos esa noche. Pero la cosa no quedó ahí y es que los dos concursantes quisieron defenderse de las críticas y del momento que se emitió en pleno directo.

La defensa de los concursantes

Francely afirmó que Paola había sido «un poco ruda con sus palabras» mientras que el chico decidió pedirle disculpas y dijo que «no recordaba haberte ofendido y quisiera ver el vídeo completo (…) no quise insultarte en ningún momento». Por su parte, Paola respondió afirmando que «entonces todos somos rudos (…) yo he sido franca (…) no sé por qué crees que hablar mal de un crítico puede ser bueno para ti (…) no has crecido nada». Pues bien, la audiencia de ‘La Academia’ decidió darle la razón a la miembro del jurado en esta disputa y es que Gibrán se convirtió en el expulsado de la noche.