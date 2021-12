El hachazo Tom Brusse a Julen de la Guerra: «3 meses tumbado en la cama con todo incluido»

Julen de la Guerra se quedó a las puertas de la semifinal de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, después de que el público decidiese salvar a Luis Rollán. La eliminación dejó hundida a Sandra Pica, quien protagonizó una emotiva despedida con su pareja. En plató, todos parecían emocionados ante el emotivo momento, excepto uno: Tom Brusse.

Tom Brusse

El marroquí no podía ocultar su sonrisa ante la expulsión del concursante, e incluso las cámaras captaban sus risas. Jorge Javier Vázquez le espetó con ironía: «El tipo este riéndose con esta historia… Tú no tienes sensibilidad», aseguró. El que fuese pareja de Pica se atrevió a opinar sobre el paso de Julen de la Guerra por el reality.

«Me da pena que se vaya, pero, para mí, es lógico. ¡Porque ya se le han terminado las vacaciones! 3 meses tumbado en la cama con todo incluido, ya se acabó«, sentenciaba. El golpe de Brusse despertó la ovación del público, ya que, a lo largo de la edición, son muchos los seguidores que han criticado el concurso del extronista por su poca actividad.

Cara a cara en plató

Tras su expulsión, Julen se tuvo que enfrentar a los colaboradores en plató. Ante la posibilidad de que ganase los 50.000€ de la esfera, Brusse quiso tener su momento: ¿A mí me vas a regalar algo, o no?, preguntaba con una gran sonrisa. «Unas chuches si quieres«, contestaba con humor el último expulsado. El presentador quiso añadir leña al fuego: «En esta batalla, tú has salido perdedor. […] Las cosas que ha dicho Sandra de él no las ha dicho de ti», le decía al marroquí.