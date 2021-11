El hombre que fingió un coma durante 35 años agrede a los reporteros de ‘Cuatro al día’

El hombre afirmó haber estado en coma de 1979 a 2014, tras caer de un mercante alemán desde una altura de seis metros. Finalmente, todo ha resultado ser un fraude, pero, durante ese tiempo, su historia le ha permitido incluso vender libros. Las alarmas saltaron porque varios elementos de su narrativa eran incongruentes. Por ejemplo, Manuel Monteagudo contó que había tenido dos hijas estando en coma. Una historia que no pasó desapercibida para los diferentes espacios que tratan temas de actualidad en la pequeña pantalla.

Manel Monteagudo, en ‘Cuatro al día’

Antes las crecientes sospechas, los medios de comunicación se presentaron en la puerta de su casa para preguntarle sobre lo sucedido, momento en el que Manel Monteagudo estalló. Manteniendo una actitud agresiva, el hombre respondió encarándose con los compañeros de la prensa. «¡No me grabes! ¡No me grabes!, exclamaba mientras amenazaba a los periodistas con una especie de palo. Así lo mostró ‘Cuatro al día‘, al tiempo que Joaquín Prat presenciaba el vídeo en el que se agredía a parte de su equipo.

«¡No me grabes! ¡Aquí no!», continuaba Monteagudo, llegando a tocar el objetivo de una cámara con el objetivo de tirarla al suelo. Acto seguido siguió advirtiendo a la prensa de que tuvieran cuidado. Minutos más tarde, ya desde el balcón de su casa, gritaba su confesión: «¡No estuve en coma, es verdad; pero es mejor que estuviese en coma!».

Falsa confesión

El deseo de los medios de comunicación era saber qué había llevado a Monteagudo a inventarse tal suceso. Tras el incidente, finalmente consiguieron sus declaraciones: «Por una tontería, porque fue una tontería… ¡Mira lo que se levantó!», afirmó el hombre. Además, confesó que gente de su entorno le decía que siguiera con ello, «que en 15 días se acababa, que siguiese con la versión porque si no iba a a quedar muy mal». Lo cierto es que su actitud no denota gran lamentación: «No me arrepiento de nada porque no tengo nada de qué arrepentirme», concluyó.