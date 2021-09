‘El hormiguero’ desconcierta a los espectadores con una nueva sección con Pablo Motos

Dos días después de que ‘El hormiguero‘ inaugurase su décimo sexta temporada en Antena 3, el formato presentado por Pablo Motos quiso sorprender a los espectadores, tras la entretenida entrevista con el actor Hovik Keuchkerian, con una nueva sección. Con el presentador como único protagonista, el programa cambió radicalmente de tono para dar paso a un monólogo de Motos sobre el rencor, que despertó multitud de comentarios negativos justo antes del gran estreno de ‘Veo cómo cantas‘.

Pablo Motos en su nueva sección de ‘El hormiguero’

Bajo el nombre de «Pasarse de la raya», Motos inauguró su sección en medio del plató, delante de una raya pintada en el suelo, momento en el que confesó que «no puedo más con lo políticamente correcto». «A mí esto, antes, me indignaba, pero ahora me aburro», prosiguió el valenciano, aburrido de «los quejicas; de los que, sin tener ni idea de la vida, se atreven a dar lecciones desde el ordenador». «Creo que ha llegado el momento de hacer una catarsis, de hablar de la vida de verdad», continuó Motos, tras lo cual recalcó que «la vida es salvaje, es injusta, cruel y no es neutral. Es lo que hay». «Tenemos que tener libertad para hablar en público sin inventar mentalmente la conversación para que no te den una paliza mediática», defendió el presentador.

Motos manifestó entonces que «persiguen que nos enfrentemos, que nos enfademos por todo, que nos separemos para que no pensemos. Porque pensar es peligroso y podrías cambiar de opinión». «Creo que, de vez en cuando, hay que pasarse de la raya. Hay que probar lo prohibido y que pase lo que tenga que pasar», defendió el valenciano, antes de cruzar la raya dibujada en el plató, para arrancar un monólogo sobre el rencor. «¿Cómo se te tiene que hablar para que no te enfades? ¿Qué normas que solo tú sabes necesitas que no se salte nadie, para no ponerte a la defensiva o atacar? ¿Qué palabras no se te pueden decir porque sientes que te rebajan, que te juzgan o te sentencian? ¿Cuánto veneno llevas dentro?«, planteaba Motos en su reflexión, en la que animaba a «consultar con tu propio resentimiento» porque «es una emoción muy reveladora».

No entiendo la chapa que está dando ahora mismo Pablo Motos #HovikEH — Álvaro (@AlvaruchiRamos) September 8, 2021

Pablo motos ahora es el psicólogo de la vida? O un chamán conspiratorio? #HovikEH #ElHormiguero — Llorenç Malonda (@NenDelsCollons) September 8, 2021

Esto es necesario? Para un día que había ido bien la entrevista… #HovikEH pic.twitter.com/mEmdHRA1he — Lady Ginebra (@GinebraLady) September 8, 2021

#HovikEH podíais haber terminado la entrevista con el nos hace falta más risas y no las tonterías estas — Noelia Tapia (@NoeliaT22646813) September 8, 2021

#HovikEH No es que el Hormiguero y Pablo Motos sean santo de mi devoción pero el monólogo que está dando ahora Pablo Motos es para aplaudirle. — Mery ???? (@MariiaMMunoz) September 8, 2021

Me gusta el speech de Pablo Motos xq son verdades cm templos, pero le falta fluidez, q se pasee x el escenario, las pausas q sean más cortas, naturalidad… #HovikEH — YoOpino (@TodossOpinamos) September 8, 2021

#ElHormiguero#HovikEH

Mira, Pablo Motos, lo que a mí me sienta mal es que me digan durante una semana que un programa empezará a las 22:45 y sea mentira.

Ahora, de ahí al rencor hay un trecho. Un abrazo. — Javier Marín ?????????? (@_JavierMarin) September 8, 2021

Pero y está performance a qué viene? #HovikEH

Vamos a respetar los horarios, por favor y gracias.

Queremos que empiece #VeoComoCantas pic.twitter.com/HhjZLCZ84F — YAZ???? (@IamYazPO) September 8, 2021

Pero este monólogo que me estás contando #hovikeh

QUE EMPIECE YA VEO COMO CANTAS pic.twitter.com/naLWPHOY77 — Héctor #CallingAO ?????????? (@therealeketor) September 8, 2021

«No entiendo esta chapa»

«Cuando uno se siente desgraciado, se convierte en un problema para los demás», afirmaba el presentador durante su discurso, que se prolongó a lo largo de unos seis minutos. «Todo rencor, venga donde venga, te destruye a ti y hay que desterrarlo por higiene y por inteligencia. Lo sabemos, pero no lo hacemos», concluyó el presentador, cuya nueva sección despertó multitud de comentarios en redes, aunque la mayoría no fueron precisamente positivos.

«No entiendo la chapa que está dando ahora mismo Pablo Motos», confesaba un espectador, manifestando un desconcierto que también compartieron otros seguidores del formato, entre los escasos comentarios a favor de la sección. Asimismo, hubo quienes se mostraron muy críticos con la actitud de aparentemente de «psicólogo» del presentador, mientras que otros protestaron por el descarado retraso del estreno de ‘Veo cómo cantas’: el nuevo concurso de Atresmedia arrancó cerca de las once de la noche, casi quince minutos más tarde de lo que tanto había promocionado Antena 3.