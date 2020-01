El inesperado lapsus de Anne con Roberto Leal en la Gala 1 de ‘OT 2020’: ‘¡Qué cabrón!’

La noche del domingo 19 de enero, Televisión Española emitió la Gala 1 de ‘OT 2020‘, en la que los concursantes actuaron con sus primeros duetos de la edición, después de estrenarse en grupo con el medley en honor a Marisol. Además, los participantes del talent show tuvieron ocasión de charlar con Roberto Leal, lo que provocó un inesperado momento protagonizado por Anne Lukin.

Anne se tapa la boca en la Gala 1 de ‘OT 2020’

Leal decidió charlar con los concursantes sobre la disciplina que imponía estar dentro de la Academia, a raíz de los horarios y los madrugones. «Hablamos de la falta de horas de sueño. Anne, que te pillo. Que voy contigo. ¿Te faltan horas de sueño a ti?», quiso saber el presentador, momento en el que se percató del hecho de que la benjamina de la edición estaba a punto de beber agua.

Sin embargo, lejos de recibir una respuesta directa, Lukin acabó soltando lo primero que le vino a la cabeza, para sorpresa de todos los presentes, incluido el propio presentador. «¡Qué cabrón!», soltó la concursante, momento en el que se tapó inmediatamente la boca, arrepentida, desatando risas en plató, también por parte de Leal, quien se tomó la réplica con mucho humor.

«Me ha puesto en mi sitio»

«Parece que no habla, pero cuando habla, zas. Me encanta porque es la primera palabra que hemos cruzado tú y yo y ya me ha puesto en mi sitio», bromeó Roberto Leal, mientras Anne pedía «perdón» una y otra vez, con timidez. «Fue una cagada bastante grande», reconoció la concursante, tras lo cual el presentador intentó continuar con la entrevista. «¿Os acostáis tarde y os enredáis o qué?», quiso saber Leal, quien recibió un simple «sí» por parte de Lukin. «Se está guardando para no darme otra», comentó el presentador, con humor, antes de que la concursante volviera a disculparse.