El inesperado y duro reencuentro de Rüya con su madre: "Nunca he conocido a nadie más rastrera que tú"

El inesperado y duro reencuentro de Rüya con su madre: "Nunca he...

Rüya y su madre no se llevan precisamente bien. La madre de la joven llega al edificio para decirle que vuelva con ella a casa, algo a lo que Rüya se niega.

Entonces le dice a su madre que se irá a una residencia o que se buscará la vida, pero que se quede tranquila que no lo hará con el dinero de su marido.





Su madre le advierte que no se meta más con su marido y le recuerda que gracias a él, ella puede ir a la universidad.

“Tú no me quieres a tu lado, pero él sí”, le dice Rüya, con lágrimas en los ojos, a su madre. “Pregúntale a él, solo entonces entenderás porque no quiero volver a ese infierno”.

“Nunca he conocido a una persona tan rastrera como tú y para colmo te traje yo a este mundo”, le dice su madre mientras le da un bofetón a su hija.

Rüya se queda destrozada llorando y lo que no se imaginaba es que Han lo ha escuchado todo descubriendo, así, su dura realidad.