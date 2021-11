El Jefe Maestro salta a la televisión con el primer teaser de ‘Halo’

Pablo Schreiber da vida al mítico soldado en ‘Halo’, la adaptación de la saga de videojuegos que verá la luz en Paramount+ en 2022.

Ha costado, pero la versión televisiva del Jefe Maestro finalmente se ha dejado ver. Tras una preproducción tortuosa, con múltiples bailes de responsables tras las cámaras, la ficción original de Paramount+ (que tenía previsto recalar en Showtime en primera instancia) ha compartido su primer teaser con motivo del 20º aniversario del lanzamiento de la primera Xbox, que llegó junto a «Halo: Combat Evolved».

Con aquel título se dio el pistoletazo de salida al buque insignia de Microsoft, llegando a convertirse en una de las franquicias más populares de la industria del videojuego. Desde entonces, al frente de la misma se encuentra el Jefe Maestro, un soldado de élite que trata de aplacar amenazas alienígenas en pleno siglo XXVI. En la ficción de acción real este icónico personaje cobrará vida de la mano de Pablo Schreiber (‘Orange Is the New Black‘), que compartirá elenco con Natascha McElhone o Jen Taylor, a quien se escucha en el avance como Cortana.

La inteligencia artificial que acompaña al militar protagonista saluda con un «Hola, Jefe Maestro» que sirve para anticipar este ambicioso proyecto, cuyo lanzamiento tendrá lugar en algún momento de 2022 a través de Paramount+. Por el momento, se desconoce dónde podremos verla en España, ya que está pendiente la llegada de SkyShowtime.