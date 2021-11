El jurado de ‘Got Talent’ se enfrenta a la dirección del programa: «¡Me da igual!»

Arrancan las últimas audiciones y en ellas una veintena de artistas intentan conseguir su pase a la siguiente fase.

Llega la última gala de audiciones en ‘Got Talent España’ y con ella también vienen muchas emociones y mucho talento. Tras pulsar en diez ocasiones el botón dorado, el jurado del programa formado por Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez tiene un dilema y, es que, ya no tienen más pases de oro para los concursantes. Pero esto no se acaba aquí. Los jueces se muestran firmes en su decisión de que no se van a quedar sin premiar alguna de las sorprendentes actuaciones que se avecinan en la emisión del viernes 12 de noviembre a las 22:00h.

Para esto, Risto y Dani tienen un plan a llevar a cabo en el talent show de Fremantle. Ambos ponen en marcha una acción inédita en la historia de ‘Got Talent’, desafiando a la dirección del programa. «A mí me da igual que no nos queden pases de oro», decía convencido Risto Mejide, encarándose con el equipo de grabación.

Así, en la décima gala, una veintena de artistas intentarán conseguir el favor del jurado para tener la posibilidad de llegar a la siguiente fase. Entre los aspirantes que veremos están, nada más y nada menos, que un imitador de Julio Iglesias, un numeroso grupo de baile que actúa con todos sus miembros caracterizados como superhéroes o un atleta al que, al nacer, tuvieron que amputarle parte de uno de sus brazos serán algunos de los candidatos.