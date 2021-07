El lapsus de Roberto Leal en ‘Pasapalabra’ que despertó las carcajadas de los concursantes

Roberto Leal vivió un divertido lapsus en la emisión del 20 de julio de ‘Pasapalabra‘ que despertó las carcajadas en plató. El momentazo se vivió cuando el presentador se encontraba comentando con sus concursantes el último rosco, concretamente, con Marco Antonio, que no había sabido resolver la letra P. Leal quiso recordar a sus espectadores cuál era la solución, pero se hizo un pequeño lío.

Roberto Leal y su lapsus en ‘Pasapalabra’

«Pivonazo era», afirmó el presentador, ante la sorpresa de los concursantes. «No, no, pavonazo. Pivonazo soy yo, Marco Antonio», bromeó el presentador, salvando su error y despertando las risas de los presentes. «Te has dado cuenta de para qué me sirve este programa, ¿no?», afirmó Leal, a lo que el concursante le respondió que le había fallado el subconsciente.

Entre risas, el presentador continuó con el programa, con un nuevo enfrentamiento entre los dos concursantes aspirantes a llevarse el bote. El equipo naranja y el equipo azul compitieron en la prueba «¿Dónde Están?», que terminó llevándose el equipo encabezado por Marco Antonio, que logró resolver cuando quedaban solo dos segundos. El equipo naranja se quedó a las puertas de conseguirlo.

Entre pruebas y risas

El plató de ‘Pasapalabra’ es testigo de muchos momentos divertidos, la mayoría animados por su carismático presentador. Uno de los últimos lo vivieron él y la actriz Ruth Núñez , mientras esta intentaba animar la canción de la famosa prueba de «La Pista». «¿Ya has acabado de hablar?», le preguntó de forma ingenua la actriz antes de resolver, provocando la risa de Leal.