El Maestro Joao rompe a llorar al ver la discusión entre Adara y Gianmarco: ‘Me da mucha pena’

El Maestro Joao no vivió precisamente uno de sus mejores momentos en el plató de ‘Viva la vida, la tarde del domingo 29 de diciembre. El exconcursante de ‘Gran Hermano VIP rompió a llorar al revivir en el programa de Emma García, al revivir la brutal pelea que mantuvieron Adara Molinero y Gianmarco Onestini por teléfono en ‘Sábado deluxe‘. El espacio producido por Cuarzo Producciones repasó algunas de las imágenes junto al vidente, quien no pudo sentirse peor al ver todos los gritos y reproches entre ambos.

El Maestro Joao estalla en ‘Viva la vida’ al revivir la pelea entre Adara y Gianmarco

El vidente reconoció en el plató del programa tenerles un cariño inmenso a los dos jóvenes, a pesar de oír en la dura conversación telefónica que mantuvieron la madrileña y el italiano, el sábado 29 de diciembre, que ninguno de los dos quieres ya saber nada del otro. «Me pareció tan horrible esa situación de dos personas que has visto quererse… Y ver esa lucha que han tenido», confesó el vidente hundido en un mar de lágrimas en el programa de Mediaset.

Emma García explicó que nunca había visto al Maestro Joao tan afectado en ninguna de la visitas a su programa y tuvo que dar paso a la pausa publicitaria, para que el exconcursante de ‘GH VIP 7’ se intentase calmar. A la vuelta del descanso publicitario, ya restablecido, el adivino quiso dar su opinión sobre el tema: «La gente lo ve por televisión pero yo lo he vivido durante más de dos meses y para mí son mis amigos, les quiero y son gente joven», aclaró a la conductora de ‘Viva la vida’. Minutos más tarde, añadió: «Yo he vivido el sufrimiento de ella por su bebé y él, aunque no lo parezca, es una persona muy conservadora porque quiere matrimonio, hijos y todo muy cerrado».

Adara, ¿enfadada con el Maestro Joao?

En su visita, el vidente tuvo tiempo de charlar con Emma García sobre muchos aspectos de ‘GH VIP 7’. El Maestro Joao relató en mitad de su entrevista en ‘Viva la vida’ que Adara Molinero no responde a ninguno de los mensajes que le escribió por teléfono. «Ella está muy dolida. Yo le he hablado y ni me ha respondido, ni ha escuchado mis audios», explicó con cierta indiferencia a Emma García.