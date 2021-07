El magistral repaso de Sonsoles Ónega a una amiga de los detenidos por el crimen de Samuel

La detención de dos menores presuntamente implicados en el asesinato de Samuel fue uno de los primeros temas que se trataron durante la emisión de ‘Ya es mediodía‘ el viernes 9 de junio. No obstante, las declaraciones de una amiga de los agresores provocaron rechazo e incomprensión en Sonsoles Ónega, quien se mostró apenada ante todo por la manera de pensar de alguien «tan joven».

Sonsoles Ónega en ‘Ya es mediodía’

Pese a que «no le había dado tiempo» a ver las imágenes, la entrevistada se dispuso a hablar en televisión: «Yo lo vi mil veces en la noche coruñesa, me imagino cómo pudo llegar a ser aunque no lo viera». No obstante, calificó a los implicados como «chavales que no son de meterse en problemas, ni de ir así por la vida», asegurando después que un enfado y el alcohol podrían haber sido los detonantes.

Ante la exposición de la reportera Carmen Chao, cuando indicó que se ensañaron con Samuel y no con la chica que portaba el móvil, la joven gallega se apresuró a asegurar que «no fue un crimen homófobo porque no le pegaron a la chica«. Asimismo, se atrevió a presuponer que la situación hubiese ocurrido de la misma forma si Samuel no hubiese sido homosexual.

«¡En su pandilla hay un gay, no llega a ser un gay y le dirían ‘gordo de mierda’!», sentenció a continuación. Ese fue el momento en el que Sonsoles Ónega tuvo que intervenir: «Ni gordo ni maricón… Es evidente que hay una intención. Eres muy joven, no podemos normalizar llamarle a alguien por la calle maricón«. Sea como fuere, la respuesta de la chica volvió a dejar atónita a la presentadora: «Claro, pero hoy en día está normalizado. Si te veo con gafas pues ‘tú, con las gafas, te las voy a romper‘, te diría».

De nuevo, la presentadora trató de intentar hacerle comprender que el respeto va por delante de cualquier cosa: «Es que no puede ser ni contra un chico, una chica, un gordo o un bajito», sentenció. Pese a que la gallega repitió no defender en ningún momento a los agresores, Ónega seguía sin dar crédito: «Se ensañan ciento cincuenta metros a patadas hasta que lo matan, a ti misma te tiene que mover algo por dentro… No puede estar normalizado llamar a alguien maricón. ¡Punto!», respondió muy indignada.

Echa las culpas a los medios de comunicación

Ante la mención de la homofobia, la entrevistada quiso compartir otro de sus puntos de vista: «Claro, pero como a la salsa rosa os da chichilla…«, afirmó. Justo antes de dar por cerrada la intervención, Sonsoles Ónega volvió a pararle los pies: «Estás depositando en los medios de comunicación algo que no estamos haciendo, porque hubo esos tintes homófobos. ¡Aquí se ha cometido un asesinato!», finalizó.