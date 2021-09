El mal trago de Pablo Motos con Sacha Baron Cohen: «A un minuto, dijo que no salía»

Los 16 años de ‘El hormiguero‘ han dado para muchos momentos, tanto buenos como malos. El pasado 14 de septiembre, Jorge Salvador volvió a ponerse frente a las cámaras como colaborador para presentar su sección, la cual había sido definida como un espacio en el que «Jorge Salvador seguirá hurgando en el pasado de ‘El hormiguero’ para encontrar los fragmentos del pasado que Pablo Motos querría olvidar«. Y así ocurrió, pues trajo consigo el peor día para el presentador en lo que al arranque del programa se refiere.

Sacha Baron Cohen en su visita a ‘El hormiguero’

En junio de 2009, Sacha Baron Cohen fue uno de los invitados, pero hasta el último minuto su participación estuvo pendiendo de un hilo. «Cuando llegó aquí vino con dos guionistas que le tenían que escribir las respuestas de la entrevista al invitado. En el prompter le tenían que ir escribiendo según preguntaba Pablo», relataba el productor de ‘El hormiguero’. «Quedaban cinco minutos y uno de los guionistas nos da un pendrive con el texto». A partir de ahí llegaron las complicaciones, y es que el sistema del programa de 7 y acción era de Windows, mientras que los archivos de Cohen habían sido creados en Apple.

«A un minuto de empezar, me vienen y me dicen: Sacha Baron Cohen no sale si no está el texto«, contaba Jorge Salvador, quien antes del baile inicial le comunicó la noticia a Motos. «Le digo: ‘tú sal, tú haz el programa y ya te decimos qué pasa'», le ordenó el productor al presentador, quien dio paso a unas imágenes en las que se podía ver al valenciano de mal humor al pensar que el programa de ese día podía irse al traste. Sin embargo, finalmente Cohen aceptó entrar.

«Fue peor que saliera»

Una vez solventado el problema que pudo ocasionar que ‘El hormiguero’ se quedara sin invitado esa noche, Sacha Baron Cohen salió con su habitual humor, lo que provocó que Pablo Motos se sintiera incómodo en más de una ocasión. «Tú no te acuerdas, pero te digo que lo pasaste mal porque te lo hizo pasar mal el invitado«, explicaba Jorge Salvador. En las imágenes sobre aquella noche, el actor se acercaba mucho al presentador, perreando con él, con lo que se veía a Motos fuera de su zona de confort. Incluso Cohen llegó a enseñar sus calzoncillos con la cara de José Luis Rodríguez Zapatero y mostrarle al conductor su vello púbico.