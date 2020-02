El mensaje de Gonzalo tras ‘La isla de las tentaciones’: ‘No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes’

‘El debate de las tentaciones‘ emitía su hoguera final este martes 11 de febrero, que daba pie al balance de todos los concursantes. Para Susana y Gonzalo el paso por el programa no resultó ser la prueba de amor que ambos esperaban al inicio, ya que Susana decidió que no quería continuar la relación al confesar entre lágrimas que ya no sabía si estaba enamorada. Para él, todo quedó en la sensación de «haber tirado seis años de relación a la basura».

Susana y Gonzalo en la hoguera final

Ese momento significó el final definitivo para la pareja, ya que ambos han hecho alusión en sus redes sociales varias veces a la ausencia del otro . «Por favor que esto sea una pesadilla«, decía Gonzalo al finalizar la hoguera, una sensación que tristemente repitió ayer viendo el programa, ya que revivió todo lo ocurrido ese día. Según él, fueron las 24 horas más duras de su vida. Al mismo tiempo, dejaba en su Twitter los sentimientos que le nacían: «No se sabe lo que tienes hasta que lo pierdes. Una verdad como un templo» fue la confesión más comentada.

«No me quedan lágrimas» o «Qué llorera más tonta tengo hoy» son algunos de sus otros tweets remarcando lo difícil de la situación para él. Al mismo tiempo, en Instagram, respondía públicamente a unas palabras que le dedicaba su hermano gemelo sobre lo difícil que había sido para él verle así de mal. «Sinceramente, lo que más me hace romper a llorar es ver a mis seres queridos sufrir por mi. Hoy ha sido un momento duro para todos. Ahora toca levantarse, esto es la vida», expresaba el joven.

Respuesta a sus haters

Gonzalo ha sido una de las personas que más críticas ha acumulado tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Es por ello que también ha querido tener un último comentario para sus detractores: «Aquí tenéis vuestro momento para celebrar, que sepáis que detrás de todo esto hay gente sufriendo«, remarcando lo que antes había puesto a su hermana. El mensaje terminaba: «Reíros del mal ajeno, pero que sepáis que existe una cosa llamada karma y lo tenéis de camino».