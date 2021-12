El motivo de salud por el que Joaquín Prat lleva una semana desaparecido de los platós

Joaquín Prat lleva una semana alejado de las pantallas y hasta ahora se desconocía el motivo de su ausencia. El presentador de ‘Cuatro al día‘ ha dado positivo en coronavirus, lo que le mantiene aislado en su casa. Su entorno apunta en Informalia a que puede que la variante que le «ha afectado es Ómicron«, ya que el periodista «está doblemente vacunado».

Joaquín Prat, en ‘El programa de Ana Rosa’

El presentador desveló un día antes de su última aparición pública, durante el espacio de tertulia en ‘El programa de Ana Rosa‘ que tenía la «garganta tocada». Los compañeros que compartieron plató por última vez no han tenido que guardar cuarentena, puesto que siempre llevan puestas las mascarillas y cuentan con la distancia de seguridad requerida.

Prat ha mandado un mensaje en el mismo medio anteriormente mencionado para aplacar las inquietudes y asegura que «no hay motivos para alarmarse«. «Ahora me pillas recuperándome en mi casa. (…) Me voy encontrando mejor, hasta hago deporte, y el martes ya estaré de nuevo en el plató«, explicaba. «Estoy muy tranquilo y deseando regresar a los platós. Es cuestión de unos días, nada más«, tranquilizaba.

Sustitutas de primera

Tras la obligada ausencia de Joaquín Prat, dos de sus compañeras de Mediaset tuvieron que ponerse al frente de los programas que habitualmente lidera el presentador. En el caso de ‘El programa de Ana Rosa’, Patricia Pardo ha sido la encargada de tomar el relevo. La periodista lleva semanas copresentando con Prat con motivo del retiro temporal de Ana Rosa Quintana. Por otro lado, ‘Cuatro al día» ha contado con Mónica Sanz, también copresentadora, en el puesto principal.