El mundo de la televisión se despide a Jordi Rebellón: «Te has ido demasiado pronto»

La muerte de Jordi Rebellón ha dejado un gran vacío en el mundo del cine y la televisión. El actor, que interpretó al famoso Vilches en ‘Hospital Central‘, ha fallecido este miércoles 8 de septiembre tras sufrir un ictus a los 64 años de edad. Desde que se ha conocido la triste noticia, han sido numerosos compañeros de profesión y amigos los que han querido expresar sus condolencias a la familia del artista.

Lidia San José, que estaba a punto de estrenar junto al actor la obra de teatro «Comedia sexual de una noche de verano», ha expresado: «Estaba convencida de que salías de esto, compi. Incluso ayer cuando ya no pintaba bien. Hace un par de semanas me dijiste que nos quedaba un mes duro de ensayos, pero acabas de dejarlos sin sentido. Todo el amor para tus hermanos y familia, Jordi Rebellón. Nos dejas un gran vacío«.

También, Mar Regueras, que coincidió con el actor durante el rodaje de ‘Hospital Central’, ha querido remarcar que era el «alma de la serie«. «Ser actor o actriz es un trabajo muy duro, que poca gente sabe. Encontrar una oportunidad para ganarte la vida es remota, sin duda tú la tuviste con ‘Hospital Central'», ha escrito.

«Te has ido demasiado pronto, Jordi. Demasiado. Que el cielo te reciba como te mereces«, se despedía con un emotivo mensaje Luis Larrodera. «Amigo Jordi, me quedo con las charlitas que echábamos en la puerta del Teatro La Latina y con tu mirada de cariño. Gracias por todo y descansa en paz», escribía El Monaguillo en redes sociales para despedirlo.

Estaba convencida de q salías de esto, compi. Incluso ayer cuando ya no pintaba bien. Hace un par de semanas me dijiste que nos quedaba un mes duro de ensayos, pero acabas de dejarlos sin sentido.Todo el amor para tus hermanos y familia, Jordi Rebellón ????. Nos dejas un gran vacío

Te has ido demasiado pronto, Jordi. Demasiado. Que el cielo te reciba como te mereces. ???? #DEP pic.twitter.com/D9Iqz3CYRw

Me acabo de enterar del fallecimiento de Jordi Rebellón, buen actor y mejor compañero. D.E.P pic.twitter.com/Yknc80uLxH

Fallece el actor Jordi Rebellón a causa de un ictus. Un buen actor. Siempre que coincidí con el me transmitió una sensación de afabilidad y nobleza, de simpatía y cercanía. DEP, y mis condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/I0oG8zounh

En estado de shock por la noticia del fallecimiento de @JordiRebellon_ Tuve el honor de conocerlo, me regaló su libro «Yo quise ser Superman» y aparte de gran actor, era una persona formidable y humana. ¡El cielo gana un ángel muy especial! ???????????????? #jordirebellon pic.twitter.com/7ODevxRUyW

El lunes de hace una semana en los @LaAlcazabaAvila nos reíamos @JordiRebellon_ y yo de haber compartido el capítulo con + audiencia de Hospital Central, en el, él salía del coma y yo me moría. Hoy me dicen que ya no estás, y aún estoy en shock! Buen viaje compi. #dep https://t.co/QPkBAwI78H

