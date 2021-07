El mundo del cine y la televisión llora la muerte de Pilar Bardem

La muerte de Pilar Bardem ha supuesto un duro golpe para la industria del espectáculo de España. La mítica actriz fallecía durante la mañana del 17 de julio a causa de una afección pulmonar, tal y como sus hijos Javier, Carlos y Mónica expresaban en un comunicado conjunto. Desde que se dio a conocer la triste noticia, muchos rostros del teatro, el cine y la televisión han querido despedir a la que siempre han denominado como «la madre de todos».

Tristán Ulloa expresaba cómo recibió siempre de Pilar Bardem «palabras llenas de aliento, cariño y generosidad», algo en lo que coincidía Daniel Guzmán, que aseguraba que estaba «siempre comprometida con la vida, con un oficio maravilloso y con los demás». Óscar Jaenada también incidía en los valores familiares que despertaba, mostrando cómo «de alguna maravillosa forma era la madre de todos los que nos dedicamos a este digno oficio».

«Me quedará siempre tu mirada, tu voz inconfundible, tu estilazo, tu risa tan potente y sobre todo tu gran ternura y ese corazón tan grande donde todos nosotros teníamos tu protección y tu amor«, se despedía con un emotivo mensaje Loles León. «Coincidí contigo varias veces, me pareciste una gran madre, una gran actriz y una mujer de raza», escribía Lolita Flores en redes sociales para despedirla.

No quiero creerme este noticia. No quiero pensar que ya no está. Una de las mejores personas que he conocido. Generosa, luchadora, comprometida, excelente compañera, gran actriz, solidaria, amable, libre. Abrió caminos para los que vinimos detrás. Que la tierra te sea leve, amiga pic.twitter.com/NP4LacK3uh

— Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) July 17, 2021