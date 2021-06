El novio de Maestro Joao, el origen del enfrentamiento del vidente con Rocío Flores

Maestro Joao era uno de los invitados de ‘Viernes deluxe‘ de la noche del 18 de junio. En el programa, varios colaboradores estuvieron debatiendo sobre lo último ocurrido en ‘Supervivientes 2021‘, poniendo el énfasis en Rocío Flores, con quien el vidente mantuvo una tensa discusión en ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘. Por ello, fue cuestionado sobre cuál era el origen del mal rollo existente entre ellos.

Maestro Joao explica el origen de su enfrentamiento con Rocío Flores en ‘Viernes deluxe’

Aunque en un principio Joao no quería hablar del tema, mostrándose muy nervioso, finalmente acabó soltándose. «Después de lo que me están diciendo y haciendo, tendría derecho a contar lo que me dé la gana«, replicaba. «Después de darle el pañuelo de Rocío Jurado a Rocío Flores en ‘GH VIP‘, me encuentro con una persona que no me dirige la palabra nunca más a partir de ahí«.

«Si alguien me da un pañuelo de mi abuela, que vengo arrastrada pidiéndolo, a esa persona la llamo y me preocupo», contaba, para después revelar que Antonio David Flores le pidió que no se lo tuviera en cuenta debido a que su hija no participaba mucho en televisión en ese momento. «Me la encuentro en ‘Supervivientes’ y lo que recibí fue que me miró con un desprecio como si me fuera a asesinar«.

Enamorada del novio de Joao

El origen de todo el conflicto se encuentra en «El Rubio», la pareja de Maestro Joao. Este fue uno de los pretendientes de Gloria Camila en ‘Mujeres y hombres y viceversa‘, lo que terminó con los dos teniendo una bonita amistad y Rocío Flores comenzando a experimentar sentimientos hacia él. Según explica Joao, «cuando salió una noticia mía con él, lo bloqueó de todo y no me quiso volver a hablar».

«Yo tenía entendido que ella estaba muy enfadada contigo por la posición radical que habías tomado con el tema del documental de su madre», aportaba Kiko Matamoros. «Hay cosas que has escrito en redes sociales que son muy feas«, le recriminaba Belén Esteban. Maestro Joao, por su parte, se defendía alegando que él lo que había escrito no era tan fuerte como lo que hizo Rocío Flores y que lo que hacía era reaccionar a unas declaraciones dadas por Rocío Carrasco.