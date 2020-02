‘El nudo’: Un inesperado giro final y la identidad del asesino de Cristina marcan el desenlace de la serie

La primera ficción exclusiva de Atresplayer Premium ha llegado a su final definitivo. La plataforma de pago estrenó este domingo 16 de febrero el último episodio ‘El nudo‘, el thriller producido por DiagonalTV y protagonizado por Oriol Tarrasón, Natalia Verbeke, Cristina Plazas y Miquel Fernández. Después de trece episodios (que se encuentran disponibles en la plataforma), por fin se ha revelado el gran secreto: la identidad del asesino de Cristina Arias. Muchos han sido los sospechosos pero únicamente una persona fue la responsable de su trágico desenlace. Hemos conocido quién es en un dramático episodio en el que se han cerrado todos los cabos sueltos y en el que hemos podido vivir un inesperado y gran giro final que le ha dado la vuelta a todo en el último minuto.

Una de las grandes incógnitas era saber lo que realmente pasó la noche del accidente de Cristina y Daniel. ¿Quién acabó con la vida de la chica? ¿Su muerte estaba relacionada con la intoxicación de los jóvenes en la universidad? Pues bien, en este episodio las piezas encajaron por fin y lo hicieron de la mano de Rebeca. Y es que la protagonista de esta historia se daba cuenta que su hermana estaba realmente muerta; la persona con la que habitualmente hablaba y le acompañaba era realmente una visión. Su hija Mia le hacía abrir los ojos a ella y nos daba la pista definitiva a nosotros: ella sufre la misma enfermedad mental que las chicas de su familia. Pese a creer que ella se había librado, nada más lejos de la realidad. Cristina estaba enferma, lo estaba desde hacía mucho tiempo, pero no había sido consciente hasta ese momento.

Pelea de Cristina (Natalia Verbeke) y Rebeca (Cristina Plazas)

La enfermedad de Cristina

¿Esa enfermedad le había llevado a acabar con Cristina? Era su otro hijo Fede el que nos daba otra pista definitiva que sin duda dejaba al descubierto la verdad. Pese a que él le había explicado a la policía que su madre se encontraba en casa en el momento del accidente (como ella corroboró), eso no era realmente verdad, había mentido al agente Godoy para salvar a su madre ya que estaba convencido que no podía ser una asesina. «Te escuché decir que estabas durmiendo y yo dije lo mismo para encubrirte», le confesó su hijo, algo que sorprendió a Rebeca, que afirmaba «estar dormida». ¿Ella no recordaba lo que había pasado? Si su coartada era falsa, ¿era realmente la asesina de Cristina y había engañado a todos este tiempo? Rápidamente descubrimos la verdad, en este caso de la mano de Javier, que tras ser detenido por la policía optaba por contar de una vez por todas lo que realmente había sucedido. Él desanudó el nudo de esta historia.

La gran discusión

Gracias a él descubrimos lo que pasó realmente el día del asesinato, un día en el que Cristina y Rebeca tuvieron una fuerte discusión en la universidad; una disputa provocada por el personaje de Cristina Plazas, que exigió al encarnado por Verbeke que le contase si realmente estaba con su marido Daniel; unas explicaciones que esta se negó a dar. El rifirrafe terminó con ambas agarrándose y con Rebeca arañada por su amiga. Sí, en este momento se revelaba uno de los grandes secretos de ‘El nudo’: así se había producido la agresión que llevó a la policía semanas atrás a acusar a la chica de asesinato.

Javier (Armando del Río) y Rebeca (Cristina Plazas)

Pero las revelaciones no habían hecho más que empezar y es que minutos antes de ese momento, Daniel le había ofrecido a Cristina escapar juntos, desaparecer para siempre. Algo que la chica finalmente aceptó; por ello ambos se marcharon dispuestos a empezar una nueva vida alejados de ese lugar, algo que Rebeca no estaba dispuesta a aceptar. De esta forma, y acompañada por Javier, no dudó en seguir a la pareja para conocer su nuevo destino. Una persecución que terminó con un aparatoso accidente; sí, ese accidente que lo inició todo. Rebeca y Javier provocaron ese choque que terminó con Cristina y Daniel cayendo disparados de su coche.

Y el asesino de Cristina es….

En ese momento vimos a una Rebeca totalmente distinta, fría, calculadora y furiosa. Afectada por esa enfermedad que transformaba a las mujeres de su familia. Con ese estado no dudó en acercarse a Cristina, todavía viva, para terminar con ella para siempre. Algo que así hizo, ahogándola la mujer terminó con la vida de su mejor amiga; ella era la asesina de Cristina. Un asesinato que Javier vio y que no dudó en ocultar. ¿Por qué? Estaba enamorado de ella y aunque sabía que nunca podría optar a su amor, no dudó en protegerla, callar la verdad y ayudarla a ocultar todas las pruebas. Él fue el encargado de ocultar el móvil de Arias, él lo encendió en la universidad para culpar a su familia mientras que comprobaba que la chica no había hablado de lo que en su día hizo; él fue el colaborador necesario para que la verdad estuviese oculta durante tanto tiempo.

Rebeca (Cristina Plazas) en ‘El nudo’

El gran giro final

Una verdad que sí terminó saliendo a la luz y es que tras esta confesión, Rebeca terminó siendo detenida pero logró librarse de ir a presión por sus problemas mentales. Pese a ello, fue obligada a ser internada en un centro psiquiátrico. Pero lo que posiblemente nadie esperaba es lo que sucedió en el último minuto de la serie, cuando Daniel acudió a ese lugar a visitarla. En ese momento, Rebeca no dudó en confesarle a él toda la verdad: cuando asesinó a Cristina estaba lúcida, ella había matado a la amante de su marido con pleno conocimiento de causa, pero había aprovechado su problema mental para lograr librarse de entrar en la cárcel. Sí, Rebeca había mentido a todos.

El gran cambio den la universidad

Pero la cosa no se quedó aquí y es que el resto de tramas de ‘El nudo’ también se cerraron en este episodio final. De esta forma, tras el escándalo por el asesinato y su posterior juicio, la familia Becker quedó desvinculada por completo de la universidad, que pasó a manos de una gestora liderada por los profesores Nerea Goitia y Elio. Estos tuvieron el complicado reto de remontar la decadencia de un centro del que ya se había marchado la mitad de sus alumnos. Paralelamente también conocimos el nuevo destino de Sergio, que ahora iniciaba una nueva vida, alejado de la fallecida Cristina y de Rebeca; y lo hacía cerca de Joanna, trabajadora del centro escolar.