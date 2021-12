El palo de Julen a Luis en ‘Secret Story’: «Con tu silencio defiendes cosas injustas»

‘Secret Story: La noche de los secretos‘ alcanzó en Telecinco su décimo cuarta gala en la noche del domingo 12 de diciembre, con Jordi González, en la que el programa mostró algunos tuits a los concursantes que aún permanecen en la casa desde hace más de tres meses. Entre ellos, la organización mostró un tuit crítico con la postura de Luis Rollán sobre Sandra Pica, enviado por parte de Julen de la Guerra, que no sentó nada bien al sevillano, dada la estrecha relación que ambos habían establecido en el reality.

Ya en los últimos minutos de la gala del jueves 9 de diciembre, De la Guerra protestó ante el comentario de Rollán de que «he visto muy tocada a Sandra», lo que no había evitado que le encasquetara dos de sus cuatro puntos en las nominaciones. Por ello, el madrileño envió un tuit en el que criticó de su compañero que «has ido en contra de tus ideales, estás confiando y defendiendo con tu silencio cosas que no han sido ni son justas». «Te dije que me cuidaras a Sandra pero… prefieres cuidar al Grinch Pinochero», concluía el mensaje de De la Guerra, en referencia a Cristina Porta, que tuvo ocasión de leer el sevillano. «Ahora sí que he flipado», confesaba el concursante, ante lo que el presentador señaló que «en mi pueblo, lo llaman reproche». «Esto sí me duele», recalcó Rollán, confundido.

«Mi relación con Cristina es exactamente igual, no ha variado nada. Ahí están mis Cubos, en los que digo que me siento muy bien, porque son dos personas a las que quiero y que, cuando veo buena armonía, me hace sentir muy bien», explicó Rollán, sobre su relación tanto con Porta como con Pica, a lo que añadió el hecho de que «este mensaje, y más por parte de Julen, que para mí ha sido mi compañero, mi amigo, mi hermano, por el que he llorado todos estos días porque no lo he tenido al lado, sí me puede poner muy triste que lo haya visto así«. González quiso conocer entonces la opinión de Pica, quien señaló que «fuera veis otras cosas que nosotros aquí no tenemos al alcance, y sé que Julen quiere mucho a Luis y si está diciendo eso, por algo es». «Confío plenamente en que mande este mensaje sabiendo que lo voy a leer», concluyó la barcelonesa.

Luis se ha quedado triste tras el tuit que le ha enviado Julen ¿Qué pensáis? #SecretNoche14 pic.twitter.com/1Z8b8g2kBL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 12, 2021

Luis Rollán, dolido con la crítica de Julen en ‘Secret Story’

«Sí me he quedado plof, porque creo que no he hecho absolutamente nada en contra de Sandra estos días, todo lo contrario. Lo han visto mis compañeros y, sobre todo, quien lo tenía que ver, es ella», defendió Rollán, a lo que añadió el hecho de que «no lo he hecho para que lo vean, sino porque me ha salido del corazón». «A lo mejor él ha visto que los niños han estado más pendientes, pero también he dicho que tú a lo mejor también estabas de bajón y hemos pasado menos tiempo juntos porque nos veníamos abajo los dos. No sé a qué se refiere, pero si lo dice, por algo es, estoy totalmente segura«, caviló Pica. Por su parte, De la Guerra también pudo hablar sobre sus palabras en el plató, donde quiso dejar claro que «yo a Luis, como persona, me lo llevo a todos lados».

«He pasado muy buenos ratos con él y me he portado bien con él hasta el final y él, conmigo, también. Nunca me nominó, yo a él, tampoco; y a mí nunca me ha fallado», concluyó el madrileño, a pesar de su crítica, antes de que el presentador cediera la palabra a Silvia, amiga de Pica. «Le agradezco a Julen que le haya enviado ese mensaje a Sandra, para que descubra cómo es Luis realmente. Porque lleva desde hace dos meses nominándola todas las semanas», criticó la defensora de la barcelonesa. El tuit, de hecho, propició que el señalado rompiera a llorar, momento en el que confesó en directo que «me ha dolido un montón, porque no lo entiendo». «Lo he pasado estos días muy mal, porque ha sido muy importante para mí aquí. Sabe lo que es estar aquí y que envíe un mensaje así, me ha partido«, añadía el Rollán, quien recalcó que «me lo manda otra persona y me da igual».