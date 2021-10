El «paquete» de Canales Rivera revoluciona ‘Secret Story’: «Semejante bicho»

Las fiestas en los realities suelen traer momentos muy buenos para la audiencia, ya que podemos ver a los concursantes más entretenidos que nunca, bailando y cantando mientras se van conociendo cada vez más. Además, estas suelen ser temáticas y entonces son todavía más divertidas. Y si no, que se lo pregunten a José Antonio Canales Rivera, quien ha disfrutado como un enano en ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ disfrazado de alienígena.

No obstante, los espectadores del directo del reality de Telecinco no tardaron en fijarse en una parte del cuerpo de Canales Rivera que saltaba a la vista. «¿Lo que lleva en el paquete Canales es real?«, preguntaba un usuario de las redes sociales, observando cómo se marcaban las partes íntimas del torero. «Semejante bicho», señalaba otro de ellos.

Jo yo no tengo culpa del «paquete» de Canales jajaja #Secret1O pic.twitter.com/8IRkYBMPz5

por favor, es que yo soy tia y no se me escaparía la vista del paquete de canales, ????????????????, no vaya a ser que se ponga juguetón y provoque muertes ????????, eso si la bajada de sangre a semejante bicho debe de dejarlo drogui ????????????????

— sergio ??????????????????? (@Settralisko1) October 1, 2021