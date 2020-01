El pasado de Rubén como pretendiente de María Hernández en ‘MYHYV’ antes de ‘La isla de las tentaciones’

Casi dos semanas después de que arrancara la emisión de ‘La isla de las tentaciones‘, Fani Carbajo, una de las participantes, se ha convertido en el centro principal de atención del programa a raíz de su creciente acercamiento con Rubén, con quien ya compartió varios besos a pesar de su relación de siete años con Christofer Guzmán. Un soltero que ha conseguido destacar especialmente ante sus compañeros y que hace seis años fichó como pretendiente en ‘Mujeres y hombres y viceversa‘.

María ve el vídeo del casting de Rubén en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

En 2014, Rubén se presentó al casting del dating show de Cuatro con el fin de intentar conquistar a la entonces tronista María Hernández, un vídeo que la web de Telecinco ha querido sacar a la luz a raíz de su éxito en el programa de Mónica Naranjo. «Me ha gustado bastante María», confesó el ahora soltero de ‘La isla de las tentaciones’, en un vídeo que tuvo ocasión de ver la tronista en plató, en el que él destacaba su sonrisa y los tatuajes que tenía tras ver el programa.

«Me he decidido a venir al casting a por ella», confesó Rubén, por entonces con 26 años de edad, antes de añadir que «he vivido muy deprisa». «No me gusta definirme, no me gusta decir como soy ni nada. Espero que la otra persona cuando me vea, opine sobre mí», declaró el aspirante, quien mencionó los países que había tenido ocasión de visitar, como Italia, Sudamérica o Polonia, e incluso demostró su dominio del portugués, el polaco, el italiano y el valenciano.

«Me encanta este chico»

Rubén, durante su estreno como pretendiente de María en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

La actitud de Rubén en su vídeo de presentación logró ser suficiente como para conquistar a María y darle la oportunidad de conocerse mejor. Un encuentro ante el que la tronista se mostró muy entusiasmada, mientras que el resto de pretendientes lo vieron como un rival a tener muy en cuenta. «He sacrificado el fútbol por estar con mi madre», confesó el recién llegado, quien explicó que, tras el divorcio de sus padres, había comprendido la necesidad de estar con su madre, igual que ella necesitaba su compañía.

«Me encanta este chico, tiene una mirada súper clara, de ser un tío noble y sincero», comentó Mar Montoro, por entonces opinionista del programa, quien se mostró perpleja ante el hecho de que Rubén hubiera confesado en el casting que no se gustaba a sí mismo. «Todo lleva a la relación que he tenido. He estado cuatro años con una persona, la única relación seria que he tenido, y eso te ayuda a valorar otras cosas, no solo el físico», explicó el pretendiente. «Te transmite eso de que es buena persona», alabó María, tras ese primer contacto entre la tronista y su recién llegado pretendiente.