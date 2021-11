El pique de Lucía al recordar los inicios Marina e Isaac en ‘La isla de las tentaciones’

El lunes 15 de noviembre, Telecinco emitió el primer debate de la cuarta temporada de ‘La isla de las tentaciones‘, en la que se emitieron imágenes de la primera fiesta de los participantes en sus respectivas villas. Entre lo que ocurría en ese primer contacto con los tentadores, destacó el acercamiento entre Rosario Cerdán y Suso, a pesar de ser su primera noche juntos en el programa. Un asunto que trajo a la memoria lo que vivieron de forma similar dos de los colaboradores presentes, Isaac Torres y Marina García, lo que despertó cierto enfado en Lucía Sánchez, actual pareja del catalán.

Lucía Sánchez, molesta ante la mención de la relación de Marina e Isaac en ‘La isla de las tentaciones’

«Con Suso tengo un rollo raro. No sé si es conexión», confesaba Cerdán, ante el acercamiento entre ella y el tentador en su primera noche. Una proximidad por la que la valenciana reconoció ante el soltero que «eres muy peligroso, yo quería huir de ti». «Con Suso tengo un felling, rollito. Estoy tan cómoda con él, que me da miedo», valoró la participante, tras la fiesta, mientras en Villa Playa su pareja, Álvaro Boix, dejaba caer que «si le contara a Rosario lo que he hecho cuando lo hemos dejado…», puesto que ella «sabe muchas cosas, pero no he entrado en detalles».

«Allí vas a ver con quien tienes más feeling», apostaba Marta Peñate, tras ver las imágenes, en medio de un debate en el que se hizo referencia a la estrecha relación entre Fani Carbajo y Rubén Sánchez, momento en el que la madrileña aseguraba que esta no había nacido «en la primera fiesta», como pasaba en el caso de Cerdán y Suso. «Marina e Isaac también tuvisteis una conexión muy potente la primera noche», apuntó entonces Sandra Barneda, dada la presencia de ambos en plató, comentario que hizo saltar de inmediato a la «tercera en discordia», Sánchez. «Ya estaba tardando», se escuchó soltar a la gaditana.

«Creo que acabará mal»

«¿Y qué hago, Lucía? ¿No comento? ¿Te molesta también que diga esto?», replicó la presentadora, con cierto humor, ante la sonrisa de Sánchez. «No, no, adelante», concedió la novia de Torres, sin mucho convencimiento. «Yo conozco esa sensación, porque me pasó un poco como a ella y creo que va a acabar un poco mal», opinó entonces García, en referencia a lo que se había visto de Cerdán en su primera noche en el reality. «¿Hablaste con Isaac la primera noche? ¿A que hubo feeling?», planteó Peñate a la sevillana, mientras Torres parecía asentir ante la actitud un tanto incómoda de su pareja. «Lucía, sé honesta, porque tú querías ponerle el collar a Isaac», le recordó entonces Terelu Campos, en referencia al paso del trío por el programa, en cuyos inicios ambas mujeres mostraron interés por el catalán.