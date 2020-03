El pique entre Oriana y Nagore Robles por sus realities en ‘Supervivientes’: ‘Vas a durar más que en ‘GH»

La noche del martes 3 de marzo, ‘Supervivientes‘ celebró una nueva gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘, en la que Oriana Marzoli y Nagore Robles protagonizaron un tenso pique a raíz de las críticas de la segunda contra Antonio Pavón. Un enfrentamiento en el que ambas colaboradoras del reality no dudaron en recordarse mutuamente el paso por concursos como ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano VIP‘.

Nagore Robles y Oriana Marzoli, enfrentadas en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

«Necesito una ceja móvil como la tuya porque, te lo juro, cuando Antonio ha dicho: ‘hacen falta dos machos para hacer un fuego'», criticó Nagore, sobre el concursante de ‘Supervivientes’, cuyo hermana, presente en plató, aseguró que «es una forma de hablar». «No, es una forma de hablar que molesta porque eso no es verdad. Hacen falta quizás dos personas, o una persona que sepa encender el fuego. No hacen falta dos tíos», defendió la colaboradora, tras lo cual señaló que Pavón «tiene formas de hablar que no son las adecuadas», algo que le habían señalado algunas compañeras.

«Lo que estás haciendo es buscar un aplauso fácil», declaró Oriana, en medio del discurso de Nagore. Palabras que lanzó a su compañera en varias ocasiones, hasta hacerse oír. «No tomes el público por tonto», aseguró Robles, tras lo cual Marzoli argumentó que «se entiende a kilómetros lo que querido decir». «Dos hombres, evidentemente, tienen más fuerza y más resistencia en ese sentido, para estar mucho tiempo», añadió la colaboradora. «Más que tú, sobre todo», replicó entonces Nagore, avivando la tensión entre ambas.

«Primero ve a ‘Supervivientes’ y luego hablamos»

«¿Lo dices tú, que no has estado?», cuestionó Oriana, ante lo que Robles afirmó que «si voy, no abandono en dos días». Una clara pulla al paso de Marzoli por ‘Supervivientes 2014’, donde apenas duró unos días antes de abandonar, algo que no gustó nada a la ahora colaboradora del reality. «Vas a durar más que en ‘Gran Hermano’, eso seguro», declaró Oriana, refiriéndose al concurso de Nagore en ‘GH 11’, donde fue expulsada con un 95% de los votos. «Por lo menos», respondió Robles, con humor, quitando hierro al asunto. «Ten narices. Primero ve a ‘Supervivientes’ y luego hablamos, guapa», le echó en cara Marzoli, a lo que Nagore replicó recordándole que «en ‘Gran hermano’ también abandonaste», antes de que Carlos Sobera pusiera fin a la disputa.