El planchazo de Pablo Carbonell cuando pensaba que ya había acertado en ‘La Pista’

Pablo Carbonell ha vivido un momento ‘tierra, trágame’ durante su duelo en ‘La Pista’ contra Diego Revuelta. Tras sonar el primer fragmento de la canción que tenían que adivinar, él ha comenzado a tararear un clásico como es ‘Raindrops keep falling on my head’, de la película ‘Dos hombres y un destino’.

El cantante, feliz y dando ya por hecho el acierto, ha hecho que todo el plató coreara ese tema. La sorpresa y el planchazo han llegado cuando Roberto Leal le ha dicho: “Ésa no es”.

Al menos, el triunfo en el duelo sí ha terminado siendo suyo, pero tras recibir tres pistas más y con el detalle clave de que es una canción de Enrique y Ana.

