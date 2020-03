‘El pueblo’ cierra su primera temporada con una inesperada muerte y un intento de boicot

Este miércoles 4 de marzo Telecinco emitió el último capítulo de la primera temporada de ‘El pueblo‘, la serie de los creadores de ‘Aquí no hay quien viva‘ y ‘La que se avecina‘ que ya tiene disponibles sus dos primeras temporadas en Amazon Prime Video. El octavo episodio de la primera tanda, titulado «Rock in Peñafría», estuvo marcado por un ansiado concierto en el pueblo soriano que iba a estar protagonizado por estrellas de ese estilo musical. No obstante, las cosas no salieron todo lo bien que se esperaba. Lo cierto es que el evento musical inició la mayoría de las tramas que marcaron el desarrollo del punto y aparte de la ficción, en el que un secreto que había permanecido oculto salió a la luz.

Moncho y Ruth tratan de boicotear el concierto

Los hippies defensores de la idea de ecoaldea, Moncho y Ruth, siguieron en su línea de proteger el medioambiente y las especies que en él habitan. Por ello, los personajes interpretados por Santi Millán e Ingrid Rubio, conocedores de que la contaminación acústica del concierto de rock alteraría la vida de algunos seres vivos, trataron por todos los medios que el evento musical no se produjese. Y, de hecho, casi lo consiguen. Cambiaron la posición de los carteles de señalización para conducir a las más de 1.000 personas asistentes a otro lugar y tratar de concienciarles de lo que podrían sufrir los «animalitos del bosque». Pero Echegui decidió cantar con la banda para animar, al menos, al poco público que pudo llegar al lugar del concierto. El artista, además, presentó un nuevo tema compuesto por él. Por fin pudo encontrar la tan ansiada inspiración que había estado buscando lejos de la ciudad, aunque tuvo que recurrir a una impactante vivencia autobiográfica.

Moncho y Ruth en ‘El pueblo’

Saltan chispas entre Pablo y Laura

Pablo y Laura han estado como el perro y el gato durante toda la temporada, pero entre sus constantes discusiones se vislumbraba una atracción sexual no resuelta. Hasta que finalmente ocurrió lo inevitable: una guerra de almohadas en un hostal terminó en una noche de pasión de lo más escandalosa. Pero para Pablo no fue solo sexo y, por ello, en el último capítulo decide confesarle sus sentimientos para que termine cayendo en sus redes. Y, tras recibir algunas calabazas por parte de Laura, lo consigue: ambos terminan en otro tórrido coito en la tierra junto a un tractor. Sus encuentros furtivos llegan a oídos de Macarena (por culpa de la poca discreción de Nacho), que le aconseja a su madre que apueste por Pablo, dado lo mucho que la valora, pero cuando esta se presenta en su casa para decirle que sí, que quiere formalizar su historia de amor, se topa con una sorpresa non grata: la novia de Pablo, Isa, se ha presentado en Peñafría para pasar un tiempo con su pareja y, así, reforzar su relación.

Pablo y Laura en ‘El pueblo’

El secreto de Elisa sale a la luz

A Elisa le quedan como mucho tres meses de vida, pues tiene cáncer de pulmón y metástasis que se está extendiendo por todo el cuerpo. Sin embargo, desde el comienzo de la temporada, ha decidido mantenerlo en secreto para que su hijo Gustavo no sufra y pueda centrarse en estudiar sus oposiciones. En el último capítulo decide confesárselo a Nacho, a quien considera su mejor amigo, para que se encargue de administrarle la herencia cuando ella no esté. Pero «Nacheras» vuelve a irse de la lengua: todo el pueblo se entera de los días contados para Elisa e, incluso, organizan una asamblea conjunta para decidir si contarle la verdad a Gus. Finalmente, debido a una confusión, es la propia Elisa la que le cuenta que se está muriendo a su hijo, que reacciona con un gesto de sorpresa.

¿Quién morirá?

El último capítulo de la primera temporada termina con un inesperado incidente. Arsacio convoca a todos los vecinos en la plaza para amenazarles con una escopeta, pues les considera culpables de que María le haya pedido el divorcio, dadas las ideas feministas que le han inculcado las mujeres de la urbe. Cuando El Ovejas trata de arrebatarle el arma, esta se dispara por accidente causando lo que parece ser una muerte. «La órdiga, ya tenemos el primer muerto», dice el pastor.

María le pide el divorcio a Arsacio

Habrá que visionar la segunda temporada para saber quién o qué ha sido lo que ha perdido la vida, una tanda de episodios que ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video y que responderá a estas otras preguntas: ¿Le confesará Pablo a Isa que siente algo por Laura o decidirá resignarse? ¿Conseguirá por fin Nacho «pillar cacho»?¿Cómo será la relación entre Gus y su madre tras saber que esta se muere? ¿Podrá El Ovejas ganarse el amor de la agonizante Elisa? ¿Superará Amaya que su pareja Juanjo se haya arruinado?