El récord de Amazon Prime Video en el consumo de OTTs acecha el liderazgo de Netflix

Las plataformas de streaming cada día tienen más presencia en el consumo de los espectadores españoles. Esta ya no tan nueva ventana de contenido se ha erigido como una alternativa perfecta a los horarios establecidos de las cadenas tradicionales de televisión, con un líder a la cabeza desde su llegada a España, respecto al conjunto de usuarios que gozan de este tipo de servicios: Netflix. No obstante, su dominio peligra más que nunca.

Georgina Amorós en ‘Élite’ (Netflix) y Juan Echanove en ‘El Cid’ (Prime Video)

La novena oleada del Barómetro OTT elaborado por Geca arroja luz sobre la situación de los gigantes del streaming en nuestro país: Netflix, con una presencia del 71,5% en la población usuaria, vuelve a colocarse en cabeza del ranking apuntándose una subida de +0,3. Sin embargo, es Amazon Prime Video (68,4%) quien protagoniza el mayor incremento de consumidores, escalando +2,2 puntos.

El 65,3% de los usuarios consumidores de este tipo de servicios asegura tener más de una suscripción, siendo más habitual la combinación entre Netflix y Amazon Prime Video, con un 15% del total de casos. Cabe destacar que el consumo audiovisual en el caso de la empresa de paquetería viene incluido con la suscripción anual de envíos, algo que facilita su utilización.

En este caso, la tercera posición es para Movistar+ (29,3% y +1,1) que ha visto como la incorporación de DAZN a su oferta de canales y la fase final de torneos futbolísticos como la Champions League ha conseguido incrementar su número de usuarios. La plataforma de Telefónica ha traducido su estrategia en buenos resultados, aventajando a la estadounidense HBO (26,5%) y a Disney+ (25,5%), que cae al cuarto puesto.

‘La que se avecina’ triunfa como serie más vista

Los usuarios de las plataformas Over The Top (OTTs) han colocado por tercera vez consecutiva a ‘La que se avecina‘ (29,1%) como su serie preferida. En el top 3 le siguen ‘Vikings‘ (26,6%) y ‘El cuento de la criada’ (25,5%), destronando por primera vez a ‘La Casa de Papel‘ desde que la consultora elabora el presente barómetro, aunque sigue siendo el contenido más visto de Netflix. Por otro lado, ‘The Mandalorian‘ vuelve a ser la producción preferida para los suscriptores de Disney+.

Miren Ibarguren y Loles León, en ‘La que se avecina’

Atresplayer Premium vence de nuevo a Mitele Puls

Pese a mantenerse alejadas del liderazgo, Atresplayer Premium y Mitele Plus libran su particular batalla en el ámbito del streaming: el servicio bajo demanda de Atresmedia (6,7%) vuelve a posicionarse por delante del de Mediaset España (3,8%). Los usuarios muestran predilección de nuevo por el estreno de producciones exclusivas tales como ‘El inocente‘, ‘Los hombres de Paco‘ o ‘Drag Race España‘. Mientras, Mitele Plus prosigue con sus minutos exclusivos previos a las galas de ‘Supervivientes‘ o la continuación del reality ‘Solos/Solas‘.