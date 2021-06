El reencuentro de las protagonistas de ‘And just like that…’ en su primer día de rodaje

El reencuentro de las protagonistas de ‘And just like that…’ en su...

Sarah Jessica Parker ha publicado en su Instagram las primeras imágenes del rodaje del revival de ‘Sexo en Nueva York’, confirmando que ya han comenzado las grabaciones. En la foto puede verse a Cynthia Nixon y Kristin Davis. Este rencuentro está producido por HBO Max, que también produjo ‘Friends: The Reunion‘, y bajo el título ‘And Just Like That…‘.

Primera imagen del rodaje de ‘And just like that…’

La ficción cuenta con el regreso de tres de las protagonistas, Carrie, Charlotte y Miranda, pero también notará gran ausencia de Kim Cattrall como Samantha. ‘And Just Like That…’ se encarga de narrar la vida de las tres amigas después del final de ‘Sexo en Nueva York‘ y meter de nuevo a los espectadores en sus dramas, esta vez, con las amigas ya entradas en los cincuenta. Además, también contará con nuevos personajes.

También se ha confirmado el regreso de otros actores indispensables de la serie como David Eigenberg y Evan Handler, que interpretan a Steve Brady, y Harry Goldenblatt, uno de los intereses amorosos de Miranda y Charlotte. Además, están de vuelta Willie Garson (Stanford Blatch) y Mario Cantone (Anthony Marentino), una de las parejas más queridas de la serie.

Nuevas historias

Entre los nuevos papeles que se incorporaran está Che Diaz, interpretada por Sara Ramirez, el primer personaje no binario de la serie. De esta forma, ‘And just like that…’ busca dotar de más diversidad a la historia de Carrie, Charlotte y Miranda, así como adaptarla a las inquietudes actuales, entre las que se encuentran la identidad de género o la persistente lucha por visibilidad del colectivo LGTBIQ+.