El reencuentro más esperado entre Safiye y Naci: "Ahora que has vuelto, ya no me importa nada más"

Durante el caos de la pedida de mano de Gülben, que no ha salido como todos esperaban, una música empezó a sonar desde la ventana y quién la tocaba era…¡Naci!





Tras la triste despedida de Safiye y Naci, cuando él estaba a punto de viajar a EEUU para comenzar un tratamiento contra su enfermedad, la joven soñaba con volver a verlo y por fin ese reencuentro ha llegado.





Naci, más ilusionado que nunca, se presenta en casa de Safiye y le da un ramo de flores, aunque se sorprende de la reacción de Safiye que parece no estar muy contenta, aunque en realidad lo que no puede creerse es que Naci por fin haya vuelto.

Naci le cuenta que ya está recuperado y le propone que tomen algo juntos, pero Safiye le dice que no es buen momento por todo lo que ha ocurrido con su hermana, aunque se alegra de su vuelta.

“Ahora que has vuelto sano y salvo, ya no me importa nada más, pero tienes que perdonarme”. “Perdóname por no haberte recibido como en mis sueños”, le dice una Safiye avergonzada.

“Yo también tengo un sueño, Safiye. Hablaremos cuando sea el momento”, le dice Naci. ¿Le propondrá matrimonio?