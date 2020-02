El reparto de ‘Modern Family’ se despide para siempre en el último día de rodaje: ‘Se nos acabó la fiesta’

El Stage 5 de ABC Studios ha vivido el último día de rodaje de una de sus habitantes más longevas: ‘Modern Family‘. A lo largo de once años, la galardonada sitcom ha desplegado sus grabaciones en ese espacio, que se ha convertido en el segundo hogar de su extenso reparto, cuyas reacciones durante esa jornada final a través de Instagram no se han hecho esperar.

Junto a este vídeo, que pone de manifiesto la amplitud del equipo técnico y creativo de la serie, Sofía Vergara se ha despedido con un «se acabó la fiesta» que resume bastante bien el sentimiento generalizado. Su hijo en la ficción, Rico Rodríguez, ha posado junto a su camerino, anunciando que era la última vez que iba a poder hacerlo, al igual que Ariel Winter y Jesse Tyler Ferguson.

Eric Stonestreet tampoco se ha querido perder el momento y también ha publicado su particular y simbólica despedida: «Once años saliendo y entrando por esta puerta se han pasado en un momento.» Y los protagonistas no han sido los únicos en invadir Instagram para exponer sus últimas palabras, ya que una de las invitadas más especiales a este desenlace, Elizabeth Banks, que volverá a encarnar a Sal, también ha querido agradecer a sus compañeros haber podido formar parte de este fenómeno: «Una vez más con emoción (y unas pocas lágrimas). Enhorabuena a todos y muchas gracias a mi querido Jesse Tyler Ferguson por invitarme a la fiesta hace once temporadas.»

Entre canciones y lágrimas

«Todos estamos muy tristes y alegres, porque han sido once años,» contaba Vergara en uno de sus Stories. Con esas publicaciones efímeras, el resto del elenco también nos ha embarcado en un tour por el plató, ya sea con los retratos realizados por Sarah Hyland a todos sus compañeros protagonistas o con la imagen del marco de una puerta en la que se puede ver cómo han crecido Nolan Gould y Winter a lo largo de la última década. Por último, el equipo al completo ha cantado, a modo de despedida, «Good Riddance (Time Of Your Life)» de Green Day.

No obstante, para despedirnos del todo todavía tendremos que esperar un tiempo, ya que el final de ‘Modern Family’ se emitirá el 8 de abril en ABC. En España, podremos verlo a través de Neox y FOX.