El sentido abrazo de Andrea e Ismael tras recordar su última noche juntos: ‘Había una batalla interna’

La tarde del miércoles 19 de febrero, Nagore Robles recibió en el plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ la visita de Ismael Nicolás y Andrea Gasca menos de un día después de su cara a cara en la última entrega de ‘El debate de las tentaciones‘, en la que el primero desveló que habían mantenido relaciones tras concluir la grabación de ‘La isla de las tentaciones‘. Un nuevo cara a cara en el que ambos se mostraron más tranquilos y conciliadores, hasta el punto de que acabaron dándose un abrazo tras recordar la última noche que habían pasado juntos.

Ismael y Andrea se abrazan en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ bajo la atenta mirada de Óscar

«Era como una pequeña batalla interna, porque por un lado me decía: ‘es ella, hemos pasado dos años juntos, sigo sintiendo, estoy dolido…». Y, por otro lado, me decía: ‘¿no te das cuenta de lo que ha hecho? ¿Quieres abrir los ojos?», confesó Ismael. Andrea, por su parte, recordó que «hablamos de muchas cosas aquella noche, pero yo tenía claro que no podía volver con él porque a mí me seguía gustando Óscar», el hombre con el que Gasca abandonó ‘La isla de las tentaciones’, quien estaba presente en el programa, aunque en otra estancia desde la que estaba muy pendiente de lo que ocurría. «Mi mente también decía: ‘yo me acuerdo de él, pero no sé si él se acuerda de mí'», añadió Andrea, sobre Óscar, con quien no había mantenido contacto durante unos días tras su paso por el reality.

«¿La noche entre vosotros fue bonita, con rencor?», quiso saber Nagore, ante lo que la exparticipante reiteró que hablaron mucho «porque en nuestra relación había muchos problemas que no se habían hablado», tras lo cual Andrea reconoció que, después de esa noche, no se arrepintió de haber dejado a Ismael por Óscar. «Arreglamos muchas cosas, pero sentía que no podíamos seguir con la relación», admitió Gasca, antes de que su exnovio afirmara que sí hubo pasión entre ellos. «¿Hubo amor?», planteó Nagore. «Por mi parte, sí. Yo siempre la he amado, pero fue como esa última llama. Notaba que, por mucho que lo intentase, eso estaba muerto y no había solución», confesó Ismael, quien opinó que la noche que pasaron juntos la necesitaban los dos, «y una vez pasado eso, te das cuenta de que no hay nada, lo único que puedo hacer a su lado es perder el tiempo».

«Lo único que veo es traición»

«¿Qué te pasa por la mente cuando escuchas: ‘yo siempre te he amado'», preguntó entonces la presentadora a Andrea, quien, de hecho, durante la confesión de Ismael, apartó la mirada de él. «Yo a él también lo quiero mucho», respondió Gasca, emocionada, tras lo cual confesó con voz ahogada que «no quiero ningún problema con él». «Ni yo contigo, nunca lo he querido», declaró Ismael, momento en el que su exnovia le preguntó si le podía dar un abrazo. Una duda a la que Nicolás respondió con un inmediato «sí», antes de que ambos se abrazaran fugazmente, después de lo que Nagore intervino para saber por qué Ismael evitaba mirar a Andrea. «La miro y, sinceramente, lo único que veo es traición. Está bien que me quiera, pero durante este tiempo he soportado muchas cosas«, reconoció el exparticipante, dolido.