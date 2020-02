El tenso primer encuentro de Sofía Suescun y Gloria Camila en ‘Supervivientes’: ‘Sigue viviendo en el rencor’

La noche del jueves 20 de febrero, Telecinco estrenó la edición de ‘Supervivientes 2020‘, en la que Jorge Javier Vázquez contó con la presencia de algunos colaboradores y defensores de los concursantes. Entre ellos, se encontraban Sofía Suescun, novia de Kiko Jiménez, y Gloria Camila, expareja del exconcursante de ‘El tiempo del descuento‘, quienes no habían coincidido cara a cara hasta ese momento, algo que no dudó en destacar el presentador al arrancar la gala inaugural del reality.

Gloria Camila y Sofía Suescun, cara a cara en la primera gala de ‘Supervivientes 2020’

«Tenemos en plató a dos personas que han tenido muchísima relación», comentó Jorge Javier, con sarcasmo, antes de saludar a Gloria Camila en su regreso a televisión, como defensora oficial de Ana María Aldón. «¿Conoces a Sofía Suescun?», preguntó Jorge Javier, quien recibió un «no» como respuesta, tras lo cual señaló el hecho de que ella tenía su pijama, asunto que había salido a la luz durante la participación de su pareja y ex de Gloria, Kiko Jiménez, en ‘GH VIP 7‘. «Para ella entero, que lo disfrute», respondió la aludida, tranquila.

«¿Os habíais visto de cerca alguna vez?», quiso saber entonces Jorge Javier, ante lo que Suescun respondió que «no, no hemos tenido el gusto, de verdad». «Jorge, ¿por qué haces estás cosas?», soltó Sofía, en cuanto el presentador la puso en pie para acercarla a Gloria Camila, sentada en el otro extremo del plató. «Estoy encantada, súper feliz de estar aquí», declaró la colaboradora, tratando de cambiar de tema, antes de manifestar que, «si te refieres a ella, nunca he tenido nada en tu contra». Unas palabras que provocaron una carcajada incrédula por parte de Gloria, al igual que la de muchos de los presentes en plató. «No, es verdad. La realidad es esa», defendió Suescun, tras lo cual Jorge Javier comento con ironía que «yo quería esto porque sabía que no iba a haber ningún problema».

«No tengo nada que hablar con ella»

«Esta se lo ha hecho pasar a Rocío…», señaló entonces el presentador, al recordar las rencillas entre la sobrina de Gloria y Sofía en ‘GH VIP 7’. «Ya, para no conocernos, parece que sí», replicó la defensora, con humor, ante lo que Suescun le echó en cara que «eres tú la que decías que no me conocías». «Yo te conozco por lo que decía tu novio, poco más», admitió Gloria, refiriéndose a Kiko. «Que era el tuyo, ¿no?», señaló Jorge Javier, en medio de ambas mujeres, ante lo que la aludida respondió con un claro «sí», mientras se reía. «Sigue viviendo en el rencor», señaló Suescun, convencida, tras lo cual Gloria respondió con varios «qué va». «No tengo nada que hablar con ella», declaró la defensora, antes de que Jorge Javier le preguntara si le iba a pedir su antiguo pijama a Suescun. «No, se lo regalo», respondió la aludida. «Qué cabrón eres, Jorge», soltó Sofía, una vez sentada en su lugar, poniendo fin al cara a cara.