El tenso reencuentro de Christofer y Fani en ‘La isla de las tentaciones’: ‘No la veo arrepentida’

La noche del martes 4 de febrero, Cuatro emitió una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones‘, en la que Christofer Guzmán y Fani Carbajo tuvieron la oportunidad de reencontrarse en la segunda hoguera de la confrontación de la edición. Una oportunidad que brindó el programa después de que el primero manifestara su necesidad de charlar con su pareja tras las imágenes que había visto de ella con Rubén. «Ya no puedo más con la situación, necesito explicaciones», confesó el participante.

Fani y Christofer se reencuentran en ‘La isla de las tentaciones’

«Creo que estoy preparado, pero tengo mucho miedo», confesó el participante, ante la inminente cita con su pareja, de quien reconoció que «sé que cabe la posibilidad de que no acuda a la cita, pero que menos que te presentes y des la cara». «Mis sentimientos hacia Chris han variado. Le quiero, pero no sé realmente si él ahora mismo es el hombre de mi vida», admitió por su parte Fani, antes de la cita, minutos en los que ambos fueron arropados por los habitantes en las distintas villas. «Se me hace difícil que se enamore de otra persona en tres días. A mí no se me olvidan los siete años en tres días», opinó Christofer quien, al comenzar el reencuentro con su pareja, rompió el silencio con un seco «qué pena». «Qué rápido se te va el amor, ¿no?», le lanzó a Fani. «He hecho lo que sentía. ¿Qué quieres que te diga?», replicó la aludida, ante lo que su pareja señaló que «no estás enamorada de mí». «Me he dado cuenta de que no», confesó Carbajo.

«Me ha hecho ver cosas y sentir cosas que no sentía contigo», admitió Fani, cuando Christofer le planteó si creía que Rubén «de verdad te quiere». «Tienes un carácter apagado con el que me ha ido apagando», criticó la participante, después de señalar que sus acompañantes en la villa «me han ayudado a quitarme el caparazón». «Me he dado cuenta de que necesito un hombre a mi lado», añadió Fani, ante lo que Christofer saltó confesando que «estoy flipando con tu actitud». «Soy un hombre de los pies a la cabeza. Creo que está intentando justificar sus actos», defendió Guzmán, a solas ante las cámaras, donde criticó el hecho de que Fani «me ha estado engañando» y ni siquiera «me ha respetado aquí delante de toda España». «No estoy enamorada de Rubén, pero me gusta estar con él», explicó Carbajo, durante la tensa conversación, donde reprochó a su pareja que «tenía ganas de verlo para explicarme, pero veo que no me entiende». «Yo no le odio, quiero lo mejor para él», aseguró Fani, tras lo cual Mónica Naranjo quiso saber qué era ella para Christofer. «Para mí Fani lo era todo, sea para lo bueno o para lo malo», admitió el participante, entre lágrimas, antes de confesar que, a la hora de perdonarla, «mi cabeza dice que no, pero mi corazón dice que sí».