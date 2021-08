El test de inteligencia a Kiko Jiménez le sitúa en la cola del ranking de ‘Sálvame’

Viene siendo habitual que los colaboradores de ‘Sálvame‘ se sometan a un test de inteligencia para comprobar cuál es su coeficiente intelectual. La lista de televisivos que ya lo han realizado ha aumentado gracias a la participación de Kiko Jiménez, extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ y pareja de Sofía Suescun. Tras un par de bromas sobre el resto de resultados, Ana Isabel, la responsable de explicar su evaluación, entró en plató para aclararla.

Kiko Jiménez en ‘Sálvame’

«Hay gente que tiene resultados muy diferentes en función del tipo de inteligencia que se está midiendo, que es lo que le ocurre a Kiko», empezaba diciendo la experta, explicando también los dos tipos de inteligencia que existen. «Está la inteligencia cristalizada, que es la de la experiencia. Y otra es la inteligencia fluida, que es la capacidad de razonamiento, la más determinada genéticamente», justificaba.

Tras señalar que hay resultados muy homogéneos por ese motivo, Ana Isabel reveló que el resultado de Kiko Jiménez era de 104, al igual que el de Raquel Bollo y Maite Galdeano. Esta cifra lo sitúa en la cola del ranking de ‘Sálvame’, compartiendo puesto con la sevillana y su suegra. No obstante, cabe destacar que la media nacional es de 100 y el de Linares se quedaba conforme con su cifra.

Sin nombrar a Karmele

Durante el repaso del ranking de ‘Sálvame’, Laura Fa señaló que no había ningún colaborador de ‘Sálvame’ por debajo de la media nacional, a lo que Kiko Hernández no dudó en saltar. «Sí, pero no se puede nombrar«, contestaba el televisivo, entre risas. «Una excompañera», apuntillaba Kiko Matamoros, refiriéndose a Karmele Marchante, que obtuvo una puntuación de 97.