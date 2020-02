‘El tiempo del descuento’: Gianmarco pide salir a Adara y esta y Estela se quedan a pasar la noche en Guadalix

Algunas exconcursantes y Sofía Suescun han subido a la casa de ‘El tiempo del descuento‘ para mostrar su apoyo a los que todavía continúan dentro durante la quinta gala. Adara ha llegado para revolucionar a dos: Joao y Gianmarco. Si con el primero no ha ido a buen puerto, con el segundo ha salido todo bien hasta que ha vuelto a la casa. Y es que el italiano no ha entendido todo lo que ella quería decirle.

Gianmarco y Adara en ‘El tiempo del descuento’

«Te he echado muchísimo de menos» ha sido lo primero que Gianmarco le ha dicho a su Adari nada más verla. Después de mancharle de maquillaje la camisa, le ha contado que se había separado de Hugo y le ha comenzado a hablar de Joao. «Por tu parte estoy tranquila, sé que solo es amistad«, le ha confesado para luego aclarar que hay ciertos comportamientos de Joao que no le han gustado nada.

Gianmarco ha confesado que todo eso ya lo había hablado con Kiko dentro de la casa y que no sabía si estaban volviéndose locos. Adara le ha contado cuál era la bomba con la que tanto juega Joao: «Yo me había dado un tiempo con Hugo antes de venir a la casa«. Gianmarco le ha preguntado que por qué nunca le dijo que todavía no había roto con su pareja si le había comentado en la casa que ya estaba todo más que terminado. Ella ha dudado que eso fuera verdad y se ha refugiado en que «era una situación delicada». También le ha aclarado que no va a entrar en la nueva edición de ‘Supervivientes‘.

Una noche más en la casa

Antes de volver al salón, Gianmarco ha aprovechado que ya está soltera y le ha pedido salir, a lo que Adara, con sus nervios habituales, ha respondido afirmativamente. Cuando el vidente y el italiano se han juntado y han comentado la situación, Gianmarco ha confesado no haber entendido nada y le ha reprochado a Joao el no haberle contado la verdad. Para su sorpresa, Adara se queda a dormir en la casa esta noche y Estela más de lo mismo, para ver qué ocurrirá con Kiko.