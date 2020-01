‘El tiempo del descuento’: Mitele Plus emitirá en exclusiva el canal 24 horas del programa

Guadalix de la Sierra volverá a abrir las puertas de su casa más famosa este mes de enero. Para sorpresa de todos, Mediaset ha decidido encargarle a Zeppelin un nuevo reality que se estrena este mes y que se prolongará hasta el inicio de ‘Supervivientes 2020‘ a mediados del mes de febrero. En este se reencontrarán todos los exconcursantes de ‘GH VIP 7‘ para poder saldar sus deudas pendientes tras la segunda oportunidad que les ha dado el programa. Jorge Javier Vázquez será el conductor de esta nueva apuesta que cubrirá parte del hueco que iba a ocupar ‘GH Dúo‘ en la parrilla y que fue finalmente descartado por la fuga de anunciantes vivida en el último ‘VIP’.

Gianmarco y Adara en ‘GH VIP 7’

Poco sabemos de ‘El tiempo del descuento‘, nombre elegido para este «reencuentro» de ‘GH VIP’, pero lo que sí ha anunciado Mediaset España es que el canal 24 horas se podrá seguir en exclusiva en Mitele Plus. Para sorpresa de todos, el grupo ha optado por no ofrecer ningún tipo de señal gratuita a los espectadores del espacio y la señal del mismo será de pago y en exclusiva en la plataforma de Mediaset. Algo cambia respecto a ‘GH VIP’ ya que en la última edición emitida del espacio había una señal gratuita en Mitele y otra exclusiva para Mitele Plus; en este caso, habrá una sola señal y será de pago. La propia plataforma lo ha confirmado en su cuenta oficial de Twitter.

Pese a ello, bien seguro que Twitter se llenará de pequeños fragmentos de momentos que se vivan dentro de la casa. Previsiblemente, Mediaset no perderá el ruido social que el espacio tiene en Twitter o Instagram por no dar la señal de la emisión 24 horas de forma gratuita. Pero para ello, todo dependerá del casting final del mismo, del que no sabemos absolutamente nada todavía. Pese a ello, parece previsible que veremos a Adara Molinero y Gianmarco Onestini, y es que uno de los grandes bombazos con los que podría contar el espacio es precisamente ese, su reencuentro. Por otro lado, no sorprendería ver también a rostros polémicos de la edición como Hugo Castejón o a los que fuesen amigos en Guadalix y que fuera han sido enemigos como Kiko Jiménez y Estela Grande.

La apuesta de Mitele Plus

Mediaset ha apostado de una forma muy fuerte por el entretenimiento y el deporte en su plataforma de pago. De esta forma, ya ha lanzado en exclusiva formatos como ‘Job Interview: Estás contratado‘, que Cuatro estrenará en unas semanas o ‘Eurogames‘, el nuevo ‘Juegos sin fronteras’ que Mediaset grabó el pasado otoño y que en su versión española cuenta con Joaquín Prat y Lara Álvarez como presentadores. Paralelamente, cuenta con los derechos de competiciones deportivas como LaLiga, UEFA Champions League, UEFA Supercup o UEFA Europa League y con un amplio catálogo de espacios y series que han sido emitidos ya en los diferentes canales de Mediaset.