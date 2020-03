El toque de Carlos Sobera a Oriana y Carmen Gahona en ‘Supervivientes’: ‘No os necesitaremos si seguís así’

*En elaboración

La noche del martes 3 de marzo, Carlos Sobera se colocó de nuevo al frente de la segunda gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘, en la que el presentador estuvo acompañado de los colaboradores habituales, al igual que los defensores de los cuatro nominados de la semana. Entre ellos, Oriana Marzoli y Carmen Gahona, cuya tensa relación se fue haciendo cada vez más patente a lo largo de la cita semanal, lo que acabó obligando al presentador a llamarles la atención.

Carlos Sobera durante una de las disputas entre Carmen Gahona y Oriana en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

Ambas colaboradoras se enzarzaron especialmente cuando Gahona, cansada del elevado tono voz de su compañera en sus discusiones con otros colaborades, optó por sentarse en el suelo del plató para no continuar a su lado, dado que aseguraba que tenía dolor de cabeza. Un momento en el que el presentador se acercó a ella para masajearla, dando un toque de humor a la situación que no rebajó la tensión entre Gahona y Marzoli. «¡Es que tengo el oído con tapones!», protestó Carmen.

«No hablemos de lo que molestas tú en las reuniones, que eres insoportable y me tratas con mucho desprecio», replicó entonces Oriana, ante lo que su compañera la instó a no insultar «a nadie, negativa». «Bastante me he quedado callada. La única que insultas eres tú», aseguró Marzoli, momento en el que Sobera decidió intervenir para poner algo de paz. «Vamos a no insultar nadie ni a faltar al respeto y a tranquilizarnos», animó el presentador. A pesar de todo, Sobera no evitó que ambas colaboradoras continuaran discutiendo mientras él trataba de seguir adelante con la gala.

«Estáis pasando olímpicamente de mi trabajo»

Ya en la recta final, el presentador acabó dando un rotundo toque tanto a Gahona como Marzoli, cansado de sus continuas disputas e interrupciones mientras trataba de dirigirse a la audiencia. «Solo lo voy a decir una vez: si seguís así, la próxima semana no os necesitaremos», avisó el presentador, tajante. «Lo digo en serio, no podéis perder los nervios con tanta frecuencia y con tanta intensidad», recomendó Sobera, acercándose a ambas colaboradoras, a quienes reprochó que «estáis pasando olímpicamente de mi trabajo y faltándome al respeto». Un breve pero rotundo discurso por el que el presentador fue muy aplaudido en redes sociales, donde muchos alabaron su correcto comportamiento y sus palabras a pesar de la tensa situación.