El tremendo bajón de Lola en ‘Supervivientes’: «Desde que se fue Palito no estoy igual»

El domingo 4 de julio, ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ emitió su décimo tercera gala en Telecinco, a cargo de Jordi González. La cita arrancó con los concursantes tratando de hacer fuego para celebrar una barbacoa, momento en el que se pudo ver a una triste Marta de Lola, al verse incapaz de encender la hoguera a pesar de que ella no disfrutaría de la barbacoa. Todo un bajón que no mejoró cuando los concursantes se enfrentaron a una prueba de recompensa que la leonesa perdió junto a Gianmarco Onestini y Alejandro Albalá, lo que provocó que se derrumbara por completo en pleno directo.

Lola recibe el apoyo de Lara Álvarez y sus compañeros de ‘Supervivientes’

Mientras Melyssa Pinto, Lara Álvarez y Tom Brusse celebraban su victoria, Lola se quedó en el suelo, sentada y llorando, hasta que Lara Álvarez se acercó a ella para comprobar si se encontraba bien. Tras ayudarla a incorporarse, ambas se desplazaron a la plataforma, donde la leonesa rompió a llorar. «Cuéntame, Lola», la animó Álvarez, comprensiva, tratando de consolar a la concursante. «Estoy frustrada, porque ha sido un día de mierda y he fallado otra vez a mis compañeros. No sé qué me está pasando, porque venía con mucha fuerza», confesó Lola, llorando, mientras la presentadora la estrechaba entre sus brazos.

«Escúchame, son momentos. Lo estamos intentando, estamos buscando siempre la mejor salida», la consoló la asturiana, mientras la superviviente pedía disculpas por lo que estaba ocurriendo. «Lo siento, no. Lo importante es la actitud», señaló Álvarez, comprensiva, tras lo cual Lara Sajén comentó que «Lola, fuerza tienes». «No tengo fuerza, estoy hecha una mierda. Mentalmente me estoy destruyendo. Desde que se fue Palito no estoy igual y eso que mis compañeros me ayudan y están conmigo«, confesó la leonesa, entre lágrimas, mientras recibía el apoyo de sus compañeros, que se acercaron a consolarla y abrazarla.

«Vamos a salir de ese bucle»

«Vamos a salir de ese bucle, estoy convencida. Estos son juegos para que os apoyéis entre todos. Estáis dando lo mejor, estáis todos cansados. Es la semana catorce», declaró Álvarez, tratando de animar a los presentes y, sobre todo, a Lola. «Lo siento mucho, de verdad», se disculpó la concursante, una vez más, antes de que la presentadora comentara que «mira a tus compañeros, como lo entienden y te apoyan».

«Para poder salir a la superficie hay que tocar fondo, para coger impulso. De aquí solo vamos a más», añadió la asturiana. El bajón de la leonesa despertó un aplauso entre el público del plató, con el fin de enviarle buenas vibraciones que la ayudaran a superar el bache en el que se encontraba, momento en el que González aseguró que «son energía para tonificarte», algo con lo que Lola se mostró muy agradecida. «Esto no dejan de ser oportunidades para que os vengáis arriba, no abajo», concluyó Álvarez.